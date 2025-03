Josep ‘Panxo’, de La Raíz | “En el escenario muchas veces estoy llorando porque no me creo lo que estamos viviendo”

Se alejaron de los escenarios cuando estaban en su mejor momento. Tras varios años de ausencia, el pasado 2024 se reencontraron con el público y prepararon una gira para este 2025 en la que sus fans están respondiendo con llenos allá a donde van. Josep ‘Panxo’, una de las voces de La Raíz, bromea al decir que “me da la impresión de que tenemos más fans ahora que antes”. Este sábado desplegarán su directo en el Coliseum (21.30 horas), con la ausencia de Pablo Sánchez, compositor y voz del grupo, que por motivos de salud se ausentará de varias fechas.

¿Cómo están siendo estos reencuentros con el público?

Superespeciales. Además, llevamos mucho tiempo ensayando y nerviosos por cómo sería de nuevo estar aquí con el público y con toda la gente. La verdad, nos han recibido superbien. Muy emocionados. Está siendo espectacular.

Después de las primeras tomas de contacto, ¿quién diría que tenía más ganas del reencuentro: la banda o el público?

No diría 50-50 porque el público siempre gana (ríe). Estamos disfrutando muchísimo en el escenario. Es como si fuese una necesidad. Nos lo estamos pasando bomba, como si empezásemos de nuevo. Con muchísima ilusión.

¿Qué sienten al ver que tras estos años de parón, el público seguía ahí esperando por ustedes?

Sorpresa, porque sabíamos por el ruido de hoy en día de las redes que seguía habiendo gente, pero no esperábamos este recibimiento. De estar haciendo ‘sold out’ casi un año antes del concierto en muchos sitios. Me da la impresión a veces de que tenemos más fans ahora que antes (ríe).

Y en el Coliseum, ¿qué puede esperar el público?

Van a ver a una Raíz con mucha energía, con muchas ganas, con ganas de dar el 150% o el 200%, ya que tenemos la mala suerte de que nuestro compañero (Pablo Sánchez) no puede venir. Intentaremos dar mucho más de lo que tenemos para que sea la ausencia lo menos notoria posible, aunque es imposible. Mucha energía, fiesta, combate y mucha conexión con nuestro público.

En el momento del regreso, publicaron un nueva canción, ‘Tiempo’, ¿será antesala de nuevos temas o de un nuevo disco?

No, no, que va. Este año la intención es disfrutar del escenario. La verdad es que la última gira que tuvimos fue muy vertiginosa, había ansiedad por seguir, por crear más, el éxito nos pilló un poco en bragas a todos (ríe). Este año era una forma de redimirse, disfrutarlo al 100%, sin presiones y sin ninguna intención de nada más.

Se cumplen 20 años desde que se empezaron a juntar, ¿en algún momento se esperaban que aquello que empezó como un hobby explotaría de esta manera?

No esperábamos algo tan heavy. Siempre está la ilusión de poder dedicarte... al final, lo que uno puede conseguir con un grupo con el tipo de música que hacemos nosotros es aspirar a que no te cueste dinero durante unos años (ríe). No esperábamos este éxito. Sí que es verdad que nos esforzamos muchísimo para hacerlo lo mejor posible, mucha gente dejamos nuestros trabajos porque eran incompatibles. Yo, por ejemplo, trabajaba en hostelería. Apostamos muchísimo por el proyecto. Teníamos mucha ilusión por que pasase, pero no esperábamos algo de esta envergadura. Esto ha sido una locura que nos ha pillado a todos por sorpresa.

Al final compensó.

Ya te digo que compensó, sí, sí. Yo soy un sensiblero, en el escenario muchas veces estoy llorando porque no me creo lo que estamos viviendo. No es broma (ríe), me emociona ver dónde estamos. Somos un grupo de amigos de Gandía... imagínate... encima hemos conseguido mantener nuestra amistad, somos los mismos de siempre, es un sueño.

Tras la gira, ¿hay algo planeado?

Nada, la verdad. Curiosidad, a ver qué pasa. Nos lo estamos pasando muy bien. La vida da muchas vueltas y nunca se puede cerrar ninguna puerta. Si vienen cosas, con los brazos abiertos.