José Nogueira, histórico socialista coruñés, abandona el PSOE: "Llegó el momento de decir 'hasta aquí'"

José Nogueira, más conocido en el mundo de la política como Pepe Nogueira, es uno de los militantes más antiguos del PSdeG, pero ha entregado el carnet del que ha sido su partido durante 50 años. El antiguo concejal coruñés no oculta que el motivo es un desacuerdo con la política que se sigue desde Ferraz. "Ves algo con lo que no estás de acuerdo y vas aguantando pero creo que llegó el momento de decir 'hasta aquí'". Seguirá en política, pero con una plataforma constitucional que se presentará la semana que viene y en la que también figura Francisco Vázquez.

La amnistía pactada con los independentistas catalanes, el traspaso de la Seguridad Social al País Vasco, el cambio de política con el Sáhara... Todo ello ha rebosado el vaso de este histórico socialista. "Hay momentos en que ya uno no puede asumir más cambios de decisión, de opinión, sin debates previos", reprocha.

Nogueira, cuyo carné es el número seis del PSdeG, considera que las decisiones que ha tomado Pedro Sánchez no van a romper España. "Lo que van a romper es la unidad de los españoles, y los valores por los que el socialismo y la izquierda siempre han luchado: igualdad, solidaridad". Para el histórico militante, "ahora hay españoles de primera y de segunda, según vivas en Cataluña o en Extremadura, te dan o no una amnistía. Darles la seguridad social a los vascos para que tengan mejores pensiones es romper la igualdad y la solidaridad.

"No se puede premiar la mala gestión. Si has gestionado mal porque has creado 30 embajadas en otros países en vez de tener la sanidad en condiciones, yo no te voy a pagar la deuda. La sanidad en Cataluña está mal gestionada, pero en Galicia está mejor, porque no tenemos deuda", denunció.

Todo es producto del destrozo que ha causado el secretario general, Pedro Sánchez. "Ya no se debate nada en los órganos del partido", se lamenta Nogueira, que recuerda que esta desidia ha llegado a nivel local. "Se celebró una asamblea de la Agrupación Local y fueron menos de 40 personas, antes habríamos ido 200 o 300", recuerda. "No hay debate, no se discute nada, hay una desafección de la militancia.

Nogueira reconoce que la ha costado mucho tomar esta decisión porque considera al PSdeG su "criatura". Recuerda que estuvo en la organización desde 1979 hasta 1994, los últimos años como secretario. "Me conozco las agrupaciones y constituí muchas de ellas".