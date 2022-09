Francisco Jorquera será el candidato del BNG a la Alcaldía de A Coruña con el deseo de “liderar a cidade”

Francisco Jorquera, arropado por la cúpula del BNG en la ciudad y la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, dio hoy un paso al frente y se presentó, de nuevo, como candidato a la Alcaldía de A Coruña tras obtener el respaldo unánime de la Asamblea local del partido. El eslogan escogido para esta campaña, que comienza con objetivos y reproches al Gobierno local, es ‘Impulsa A Coruña’, y con ello pone el foco a la necesidad de liderar la ciudad.



“A nosa vocación non é ser concelleiros e concelleiras dun goberno liderado por outra forza política. A nosa vocación é ser alternativa. Liderar politicamente esta cidade”, anunció Jorquera, quien considera que A Coruña necesita “impulso e ambición” y lanza un mensaje rotundo al PSOE y PP: “Non aceptamos o rol de actor secundario que queren asignarnos, que perdan toda a esperanza”.



Aludió a la fuerza que tomó el partido en las últimas elecciones autonómicas tras el crecimiento de Pontón para asumir este nuevo reto. “O BNG é a forza emerxente na Coruña e a forza política con máis expectativas de crecemento na nosa cidade”, dijo.

Críticas a la alcaldesa



El balance del Gobierno de Inés Rey es negativo para el portavoz de los nacionalistas coruñeses. No solo “non existe un proxecto claro que marque un horizonte cara o que avanzar”, sino que critica de nuevo la aprobación de la Agenda Urbana da Coruña 2030 (AUAC 2030) en la Junta de Gobierno local. “O certo é que un proxecto de cidade non se plasma só nun mandato, pero poco proxecto de cidade pode haber cando, por poñer un exemplo, unha cuestión chave para o futuro da cidade, como é o cumprimento dos obxectivos da Axenda 2030, é tramitada polo Goberno municipal de forma improvisada, precipitada e trapalleira”, señaló.



Las críticas al mandato de la alcaldesa no solo se centraron en el polémico documento, que provocó una reacción conjunta de toda la oposición a comienzos de esta semana. “Os problemas do día a día, como a limpeza, a xestión de residuos, a vivenda, o estados das rúas e das beirarrúas ou as melloras nas líneas de autobuses”. Por todo ello Jorquera enfatizó su idea de impulsar A Coruña para “construir unha cidade para vivir e traballar, para poñer os barrios no centro, drenando o proceso de degradación que están sufrindo algunhos; impulsar a cidade para desenvolver o enorme potencial no eido da cultura e recuperala como forza motriz; para situar no centro a loita nas desigualdades sociais e para que as persoas mozas non teñan que marchar polas dificultades para acceder a unha vivenda digna”.



El candidato a la Alcaldía en las elecciones de 2023 también se refirió al futuro de los muelles y reiteró la demanda de condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria por la dársena de Punta Langosteira. Pontón, por su parte, presentó al candidato como “próximo alcalde libre de ataduras” y destacó la “capacidade de diálogo e compromiso e solvencia” de Jorquera.

“Frases de trazo grueso”



Las palabras del portavoz del BNG contaron con la réplica de la regidora municipal, que acusó tanto al partido nacionalista, como a la Marea y al PP, de estar centrados en la campaña electoral y no en el bien de la ciudad.



“Vuelvo a repetir que la Agenda 2030 es un texto vivo y que irá a pleno. En todo caso, asumiendo las críticas, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué quieren? ¿Qué podemos mejorar? Quiero que me digan qué falta y entonces lo hablamos y trabajamos por la ciudad. Más que escuchar frases de trazo grueso, más propias de campaña electoral que de la actividad política, me gustarían propuestas”.