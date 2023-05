Jorquera exige acabar con el "proceso de degradación" de algunas zonas del Orzán

El candidato del BNG a la Alcaldía de A Coruña, Francisco Jorquera, garantizó que su partido pondrá "os barrios no centro e desenvolverá políticas de restauración, rehabilitación e revitalización urbanas". Así lo aseguró en medio de la actuación del grupo Leria, la banda que amenizó la tercera de las sesiones vermú del BNG en lo que va de campaña.

En una plaza de José Sellier totalmente llena, el candidato del BNG destacó que incluso barrios del centro de A Coruña, como el del Orzán, están sufriendo "preocupantes procesos de degradación dalgunha das súas zonas e iso a pesar de esta área da Coruña facer parte do espazo de protección da Pescaría e da Cidade Vella". “Desde o Goberno Local promoveremos a restauración, rehabilitación e revitalización do barrio do Orzán”, adelantó Jorquera, quien enmarcó estas políticas en la búsqueda de una “Coruña cohesionada, inclusiva e comprometida na loita contra toda forma de desigualdade, discriminación e exclusión social”.

Además, y durante el Primero de Mayo, recordó que a partir de la crisis generada por la pandemia, A Coruña se convirtió en la ciudad "máis desigual de Galiza”. “Sabemos que as principais competencias na loita contra as desigualdades non as ten o Concello, mais precisamente por iso fai falta un Goberno Local que sexa moi esixente coas administracións que si as ostentan, os gobernos galego e central”, dijo, para remarcar la importancia de “termos un goberno local que dea prioridade ás políticas de benestar e inclusión, fortalecendo os servizos públicos e as políticas sociais, acabando coa diferenza entre barrios ricos e pobres e apoiando decididamente as entidades do terceiro sector”.