Jorquera: “O Concello ten que facer os deberes e solicitar a excepcionalidade para Nostián”

El inicio de las negociaciones entre el PSOE y el BNG para los presupuestos de 2024 supone una prueba de fuego que podría condicionar las relaciones entre ambos partidos durante este mandato. El Gobierno de Inés Rey, con solo once concejales, necesita los cuatro del BNG para obtener la mayoría absoluta en el hemiciclo y el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, requiere que se cumplan los acuerdos de investidura. Entre ellos, a corto plazo, el apoyo al sistema de reciclaje húmedo-seco de Nostián, en peligro por la nueva normativa. “O que ten que facer o Goberno municipal é cumplir cos seus deberes. Cales son? Articular o Consorcio As Mariñas, defender ante outras administracións o actual modelo e, polo tanto, solicitar a excepción”, advierte Jorquera.



El concejal nacionalista señala que la ley requiere introducir un nuevo contenedor, específico para envases ligeros, pero también la posibilidad de solicitar una excepción. “E na Coruña todos os datos indican que co actual modelo se reciclan moitos mais envases e representa un custe económico menor e representa un prexuizo menor para os cidadáns”, recuerda.



Aunque el BNG admite que la decisión final está en manos del Gobierno central, y que la Xunta también puede influir, Más allá del problema del reciclaje y de sus costes, también servirá para medir hasta qué punto el Gobierno local está dispuesto a cumplir con su socio preferente.



Jorquera, de momento, es moderado con sus críticas, consciente de que podría tensar las negociaciones que han comenzado con “cordialidade”. Ya señaló que en los primeros cien días de gestión percibió que “se está tardando en coller impulso”. Para revalidar el cargo, Inés Rey requirió el apoyo del BNG, con el que firmó un acuerdo de investidura con objetivos algunos a corto plazo (seis meses). “A negociación dos orzamentos e un dos procesos mais importantes e nos permitirá ter un contraste maior para saber se o Goberno municipal está disposto a cumplir o acordo”.



“Depende”

En cuanto a si ahora que son los socios del Gobierno local y no simplemente la oposición les hará mudar de postura, Jorquera se limitó a contestar que “depende”. “Digo isto non só porque son galego, si non porque é unha obviedade. Imos estar na oposición, entre outras cousas, porque o partido socialista descartou a posibilidade dun goberno de coalición. Será a actitude do PSOE o que determine si vamos a ser capaces de chegar a acordos desde a oposición ou non”.



Jorquera no quiso entrar a valorar cuántos objetivos establecidos en el acuerdo de investidura a corto plazo. Es decir, a seis meses vista, se han cumplido en los primeros cien días de este mandato. “Non é momento de facer balance, porque moitos de estes obxectivos teñen que ter espacio nos orzamentos. Son as negociacións as que permitirán verificar a disposición do partido no Goberno local”.



Desde 2019, la gestión de la planta de reciclaje se realiza con el contrato caducado, pero no es el único. Para Jorquera, uno de los grandes retos de este mandato es licitar los contratos pendientes y mejorar algunos que causan incumplimientos sistemáticos. “No pleno da semana que vén presentaremos unha moción polo servizo de recollida”, advirtió. Para el BNG es imprescindible que se abra un proceso de investigación interna si es cierto que el sindicato STL, al que definió como un “grupo con comportamentos cuasi mafiosos”, estaba en connivencia con las concesionarias de limpieza y recogida de basura.

Área metropolitana

Por otro lado, el BNG celebró en la tarde de ayer un acto en la plaza de San Andrés para reclamar una solución metropolitana para temas como la movilidad o la gestión de la basura. En este acto, Francisco Jorquera, portavoz nacionalista en A Coruña, tomó la palabra para recordar que “A Coruña é unha península, non unha illa” y para prometer que empleará su poder como fuerza clave en el pleno para conseguir que en este mandato, “A Coruña impuse e lidere o proceso de creación da Área Metropolitana”.

También recordó que en los últimos cuatro años no se hizo nada en ese sentido a pesar de que, en octubre de 2019 el pleno, a iniciativa del Gobierno local, acordó iniciar el procedimiento de creación de la entidad metropolitana. Al acto acudieron, además de Jorquera, Tono Chouciño (Culleredo); Xurxo Couto (Arteixo), Alberte Sánchez (Cerceda) y Emilio Graña (Sada). Además también acudieron las concejalas coruñesas Avia Veira y Mercedes Queixas (diputada provincial y parlamentaria, respectivamente) y el responsable comarcal del Bloque, Dani Carballada. Todos coincidieron en señalar que el futuro se debe articular a nivel metropolitano.