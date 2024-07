Jesús M. Reiriz: “Se ha permitido que se perdieran símbolos coruñeses porque esta es una ciudad muy mercantilista”

El psicólogo e historiador Jesús María Reiriz presenta este martes 23 (20.00 horas) en el Sporting Club Casino su última obra, ‘Acontecimientos y figuras coruñesas’.

¿Qué se aborda en este volumen?

Quería dejar un legado del siglo XXI para las generaciones venideras, aunque soy consciente de que mi principal volumen de lectores pertenece a una generación que ya no existe. La gente joven, por norma general, no suele tener demasiado interés en la historia, y aún menos en la local.

¿Cuántos años ha dedicado a elaborar este tipo de artículos?

Desde 1993. Tres décadas de mi vida. No sé si bien o mal empleadas, a estas alturas tengo bastantes dudas. Un trabajo de investigación nunca debe ser únicamente motivo de satisfacción para su autor, tiene que ser rentable desde un punto de vista cultural. Dejando al margen ya todo el tema económico, que dé un sentido al futuro trabajo de otras personas.

Para usted la historia local siempre ha sido una afición.

Ya de niño sentía mucha inclinación por las humanidades y un vínculo especial con esta ciudad. Y me atrevería a decir, aunque suene un poco a chaladura, que esto viene motivado por algún tema kármico.

¿A qué se refiere?

Este libro está dedicado a mi padre, la persona que me educó en el amor a los libros, y también a Antonio Abelardo Rey Escariz. Yo creo que he sido reencarnación de este autor, que en su vida vio frustrada su obra y yo de alguna manera tengo la misión de llevar a feliz término lo que él no pudo concluir en su vida. Tengo muchos puntos en contacto con él, como vidas paralelas.

¿Cuáles serían los platos fuertes de la historia coruñesa?

Para mí uno de los que recojo en el libro es la desaparición del castillo de San Diego, porque lo derribaron 15 días antes de nacer yo. Uno de los grandes pecados de esta ciudad es que nunca miró hacia atrás para intentar preservar las huellas de su pasado, tenemos mucha agenda 2030 con los carriles bici pero no hemos invertido el esfuerzo y dinero en conservar gran parte de los monumentos de los que hablo en el libro. La Coruña es una ciudad echada a perder, no nos podemos comparar ni con Salamanca, ni con León, ni con Toledo, ni con Sevilla, claro.

Falta más cuidado patrimonial.

Más amor propio, cómo se pudieron haber cometido tantas aberraciones y que ningún gobierno municipal haya intentado corregir un rumbo que nos ha llevado al desastre. Se han perdido todos los valores artísticos y estéticos de la ciudad. Quien diga que La Coruña es una ciudad bonita es solo por la ubicación, abrazada por el mar. Pero tenemos que pensar que La Coruña es Monte Alto, Los Mallos, Los Castros, El Castrillón, donde no hay nada de interés que exponerle a un visitante. Y en los barrios históricos poco queda del sabor de antaño.

¿Hay algún elemento más que se haya perdido?

Un elemento emblemático, que era un icono financiero de la ciudad, era la Torre del Reloj, que fue la sede de la Caja de Ahorros, la antigua Abanca. Se derribó para poner esa mole tan horrorosa en Rúa Nueva. Se ha permitido que se perdieran estos símbolos porque esta es una ciudad muy mercantilista y se ha vendido todo por cuatro duros. Absolutamente ningún gobierno se ha salvado, son todos cómplices.

¿Cómo se podría revertir esto?

El fallo de la democracia es que puede llegar al poder cualquier persona y creo que ningún político coruñés pasaría un examen de historia local.