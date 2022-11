La Jane Fonda coruñesa revoluciona las redes con sus ‘Mamafit’

Aceptada la conciliación como uno de los grandes retos del mercado laboral presente y de cara a un futuro inmediato, el sentido estricto del término puede aplicarse también a la recuperación física posterior al parto y el hecho de poder llevar una vida saludable y fit de la mano del nuevo miembro de la familia. Es exactamente ahí donde ha puesto el ojo Ana Serantes (A Coruña, 1984), una profesional del ballet a la que una lesión apartó del circuito de elite, y que ahora a través de Instagram se encarga de asesorar a las madres a ponerse en forma junto a su bebés.



Poco se parece el proyecto profesional de Serantes al que hace unos años le llevó a recorrer Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico o Nueva York como bailarina, al finalizar sus estudios en el Conservatorio de Danza. “Todo eso se acabó cuando mi rodilla dijo basta, ahora pide papas”, recuerda una mujer a la que la adversidad, lejos de tumbar, hizo más fuerte. “Cuando estaba trabajando en Santo Dmingo me introduje en la docencia, con clases de danza contemporánea y preparación física, porque la alternativa a dejar de bailar no era terrible y a mí me encanta dar clase, para lo que me habilita mi licenciatura en danza”, explica.



La llegada de Minerva

El segundo paso hacia la creación de la cuenta Anita Mamafit lo provocó la llegada de la pequeña Minerva, hace algo menos de un año. Resultó tan repentina e inesperada que cuando Ana Serantes se encontró con el rol de mamá no disponía de la información suficiente para ello. “Llegó Minerva y no soy una mamá que estuviera toda su vida planeando serlo, sino que sonó la campana”, reconoce. “No tenía prácticamente información, no tenía idea de nada, y lo que conseguí fue bestial”, añade en referencia a la asociación Alma lactancia (asociación de apoyo a la lactancia materna) o la tribu Criar con sentido común. “Cuando no tienes ni idea, es bueno que la gente te ofrezca opciones”, subraya.



Los cabos ya estaban atados y el concepto de Anita Mamafit tenía forma: el saber de una licenciada en danza, una experiencia a compartir y, sobre todo, un vacío de información que llenar. “Me di cuenta de que la información es poder y me pregunté qué podía aportar”, dice. “Como quise ponerme en forma de nuevo, empecé a compartir las rutinas que hacía y pensé en la gimnasia para mamás, porque en postparto lo tenemos complicado con un bebé dependiente”, continúa..



Desde el pasado verano, Serantes graba sus propuestas desde su casa de Oleiros, y solamente unos meses después son ya un millar de madres las que siguen sus indicaciones. “Me escriben muchas para preguntar cosas específicas, que yo ya haría para mí y que no me cuestan nada, pero a mucha gente sí”, asegura.



La idea es que no sean clientas o socias efímeras, sino que a medida que crecen los niños readaptar los planes de entrenamiento y mantenerlos. “Un ocio común con los pequeños”, define la bailarina, que ambiciona un proyecto a medio plazo con clases presenciales para acabar de ser una Mamafit masiva.