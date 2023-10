Los jabalíes se acercaron la pasada noche hasta la plaza de María Pita

Las visitas de los jabalíes a distintos puntos de A Coruña sigue dando vídeos que circulan a través de redes sociales y de wasap en wasap. No queda un lugar que no hayan recorrido, desde el monte de San Pedro hasta Alfonso Molina, desde Eirís hasta Os Castros o desde Adormideras hasta la mismísima plaza de María Pita. Este fue precisamente el destino que eligieron ayer los cerdos salvajes, a los que ya no les faltan muchos puntos de la ciudad por visitar.

Los jabalíes delante de la casa museo Casares Quiroga

No es la primera vez que visitan el centro, puesto que varios testigos confirmaron que el pasado domingo 1 de octubre fueron vistos de madrugada en la zona del Obelisco. La pasada madrugada se adentraron un poco más en la ciudad y llegaron hasta la plaza de María Pita, Panaderas y la plaza de España.

Sobre las trampas, la alcaldesa manifestaba esta misma mañana. "Mantivemos unha reunión coa Xunta de Galicia a este respecto e ultimamos un protocolo de colaboración entre a Administración Local e Autonómica para poder capturar os xabaríns e se firmará, agardo que nos próximos días e polo tanto a partir de aí iniciarase esa cooperación necesaria para poñer fin aos xabaríns nas zonas urbanas".