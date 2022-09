Itapas: Mi experiencia llega al fin, ¡grazie mille, El Ideal Gallego!

Tristemente, todas las cosas que te gusta hacer, llegan a un fin muy pronto, y esto es lo que pasó con mi experiencia como periodista por El Ideal Gallego.



Fue un viaje breve, pero intenso, que me regaló muchas emociones y enseñanzas que llevaré conmigo por toda mi vida. Además, lo que hice aquí seguramente me ayudará en futuro para lograr ser periodista.

Ver mis artículos publicados en el periódico de la ciudad me parecía un sueño, aunque pueda parecer algo ridículo para algunos.



Experimentar el trabajo que esperes hacer en el futuro realmente fue magnifico, sobre todo porque aquí en El Ideal Gallego encontré personas muy profesionales y que me han acogido bien. Además, me han dado la posibilidad de trabajar como un periodista verdadero, asignándome reportajes de crónica, también me han dejado hacer entrevistas y artículos de deporte (que es lo que me gusta más). Me dieron mucha confianza, aunque solamente soy un estudiante y no soy español. Esto para mí fue extremamente importante y me hizo aprender mucho.



El ambiente en el que me encontré me hizo sentir como a casa y siempre me fui al trabajo sonriente y tranquilo.



Entonces, para concluir mi experiencia como periodista, quería expresar mi agradecimiento a todas las personas de El Ideal Gallego y también de dxt Campeón por las oportunidades que me dieron. Nunca me olvidaré de esto en mi vida y no podía esperar en algo mejor. ¡Grazie Mille!