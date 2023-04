Israel Fernández | “El flamenco es muy agradecido, solo necesita un oído presto y un corazón sincero”

Este jueves (20.30 horas) dará comienzo en el centro sociocultural Ágora el nuevo ciclo de concierto ‘Selección Sonora’. Los encargados de estrenar la nueva cita serán Israel Fernández y Diego del Morao. Es el propio Fernández el que explica cómo será la actuación, para la que adelanta “flamenco y cante”, pero que prefiere no prometer cómo será el concierto, porque el arte nace en el momento, “siempre he sido un cantaor que tiene que ver cómo reacciona el público, la energía de ese día... pero que intenta poner siempre el corazón”, añade Israel Fernández.



El cantaor viene acompañado por Diego del Morao, del que asegura que “es un privilegio tenerlo cerca, porque me da seguridad y me inspira muchísimo”. Se conocieron hace unos años en un concierto en el que coincidieron en Huelva, “y a raíz de ahí no hemos parado”. Después, puso “el broche de oro”, cuando ambos colaboraron en su último disco, ‘Amor’.



Ese trabajo, explica el propio cantaor, “nace de forma natural”, ya que él iba tomando notas “en el móvil, en el cuaderno, en la grabadora...”. Cuando se dio cuenta, “tenía letras como para un disco”. Fernández asegura que el arte no se puede esperar, es un proceso natural que llega en momentos inesperados. “Para escribir tienes que vivir, te tienen que pasar cosas y te las tienes que creer”, explica, mientras añade que para él, la creación de ‘Amor’ “fue un proceso muy natural”.



El artista asegura que tiene “tanto amor por el flamenco, una gran devoción”, que por ese motivo le puso ese título al trabajo, “porque estoy enamorado de la música”.

Flamenco

Su amor por el flamenco también es algo natural, “es una forma de vivir mía”. “Nunca pensé en hacer nada, ni en ser nadie, es algo que viene de chiquitito, de familia”, asegura, así, su amor por la música se “ha convertido en mi forma de ser, en mi día a día, lo que pasa es que ahora tengo más responsabilidad porque tengo más conocimiento de causa”.



Aunque él no es de mirar “mucho atrás, ni adelante”, sí que es consciente de la importancia de los premios que ha ido recibiendo, “sí que es verdad que las cosas bonitas que te pasan en la vida te animan a mejorar como persona y como artista, estoy muy agradecido a la vida y al público, que es soberano”.



Galicia quizá no es una tierra que se vincule con el flamenco, pero, “la verdad es que por ahí, siempre que voy, la gente se vuelca”. Y es que “el flamenco tiene mucho poder de convocatoria, es muy agradecido, solo necesita un oído presto y un corazón sincero.