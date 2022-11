El interventor municipal critica irregularidades en las cuentas del IMCE

El Instituto Municipal Coruña Espectáculos es la entidad a través de la cual el Ayuntamiento realiza la mayor parte de las contrataciones de eventos como los conciertos veraniegos, y sus cuentas correspondientes al año pasado, tuvieron que pasar un examen por parte del interventor. En su informe, este funcionario señaló que, aunque recibió los documentos necesarios (memoria, balance, estado de flujos, cambios, cuentas de resultados, etc), no existen garantías suficientes de que sean correctas: “Se echa en falta que estos documentos en papel no estén en todas sus hojas debidamente visados y fechados para garantizar su inalterabilidad”.



No es la única particularidad referente a la cuentas del IMCE: al consultar en la Plataforma de Contratación Pública, apenas se encuentran contratos de este mandato. La única excepción es el contrato de la próxima Cabalgata de Navidad, que si aparece en la web. Dado que el IMCE es responsable de una gran cantidad de contratos de espectáculos y fiestas, así como otros actos culturales, esta ausencia resulta llamativa, pero fuentes del Ayuntamiento han declinado hacer declaraciones a este respecto. Hay que tener en cuenta que el IMCE está relacionado con la Concejalía de Cultura, cuya titular es la propia alcaldesa, Inés Rey.



Saldos y remanentes

En su informe, el interventor señala algunos detalles de las cuentas del instituto que le resultan llamativas: por ejemplo, que en un momento dado el saldo de la entidad llegara a ser de -449.180 euros, aunque hay que señalar que esta circunstancia se solucionó con el remanente de la tesorería, saneando así las cuentas de la entidad, quedando en 1,1 millones de euros a final del año pasado, según reconoce el propio funcionario.



Hay que señalar que 2021 vio un aumento del gasto público en festejos bastante grande después de un año, el de la pandemia, en el que el que estos estuvieron ausentes por motivos obvios. En todo caso, la gestión del área cultural ha sido una de las más criticadas por la partidos políticos de la oposición, en especial por la Marea Atlántica.