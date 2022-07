Las inmobiliarias, casi sin pisos de estudiantes a dos meses del curso

A pesar de que todavía faltan casi dos meses para el inicio del nuevo curso universitario, encontrar un piso de estudiantes en la ciudad es, ya a día de hoy, una tarea verdaderamente complicada. “Si ahora mismo nos llama alguien interesándose, no tendríamos ninguno para ofrecerle. A estas alturas del verano, es algo que nunca nos había pasado. En septiembre sería más normal que ya escaseasen, pero en estas fechas es una situación inédita”, explican desde Administraciones Finisterre, empresa que se dedica, entre otras cosas, al negocio inmobiliario.



“Actualmente, es complicado encontrar piso para alquilar en la ciudad, pero el caso de los pisos de estudiantes es especialmente grave. Nunca nos había pasado esto en pleno julio”, añaden, y tratan de encontrar alguna explicación que justifique esta situación. “Ahora, los estudiantes empiezan a buscar piso antes y eso también se nota. Son muchos los que ya lo quieren solucionar antes de acabar el curso anterior, y está claro que eso influye. En años anteriores, lo dejaban para finales del verano, pero parece que ahora son más previsores”, señalan.



Por su parte, desde Inmobiliaria Los Puentes, donde confirman la gravedad del problema, apuntan también a otros motivos más generales. “La pandemia ha vuelto loco del mercado del alquiler. Es algo general que también repercute en los pisos de estudiantes”, explican.



“No disponemos de muchos inmuebles para estudiantes. De hecho, ahora mismo solo tenemos uno”, añaden, y confirman que es algo muy atípico para mediados del mes de julio.



Además de la pandemia, otros motivos sirven para buscar una eplicación a este fenómeno. “A día de hoy, es muy raro que un grupo de estudiantes deje un piso. Normalmente, ya se lo quedan de un año para otro y es muy difícil que lo dejen. Muchos no se lo plantean. Ni siquiera intentan cambiar porque saben que es muy complicado que puedan encontrar algo mejor. Y si los pisos no quedan libres, la oferta se reduce”, comentan.



Aunque pudiera parecer que, por la ley de la oferta y la demanda, el precio del alquiler de una vivienda se haya incrementado mucho, desde Inmobiliaria Los Puentes lo desmienten. “El principal problema no radica en el precio. La gente que tiene un piso para alquilárselo a estudiantes no ha hecho grandes variaciones en ese sentido. Es cierto que puede que alguno haya subido un poco el precio, pero se mantienen bastante estables. El problema es encontrar uno, no pagarlo”, zanjan.



Además de la actual coyuntura, hay problemas y tópicos que afectan a los pisos de estudiantes que todavía perduran. “Hay mucha gente que no quiere alquilar el piso a estudiantes, aunque no es un problema de ahora, sino que existía previamente”, confirman. En todo caso, los estudiantes tienen aún dos meses por delante para salvar estos obstáculos.