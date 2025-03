Íñigo Quintero | “Los números no me importan, lo que quiero es hacer que la gente se emocione”

Barcelona, París, Londres, Berlín o Bruselas son algunas de las ciudades europeas que durante este pasado mes de febrero acogieron –con sold out incluido– a Íñigo Quintero (A Coruña, 2001) en su gira ‘Solo es música European Tour’.

Hoy regresa a su ciudad natal para cantar en la sala Inn Club, en el que será su primer gran concierto en la urbe después de que el año pasado fuera baja de última hora en el Morriña Fest. Nominado a los Latin Grammy 2024 en la categoría de ‘Mejor nuevo artista’, el compositor coruñés deleitará a partir de las 20.00 horas con algunos de sus mejores temas como ‘Equilibrio´, ‘Lo que queda de mí’ y, por supuesto, su gran éxito, ‘Si no estás’.

Es su primer gran concierto en la ciudad.

Sí. El año pasado tuve que cancelar mi actuación en el Morriña Fest por un tema médico y la verdad que eso me fastidió bastante. Así que, lo cojo con más ganas, incluso. Además, sold out, que en A Coruña, no podía ser de otra manera.

¿Cómo cambió su vida el lanzamiento de ‘Si no estás’?

Fue un momento en el que pasaron tantas cosas en tan poco tiempo que realmente a día de hoy no acabo de ver todo lo que pasó. Fue todo muy rápido y, a raíz de ahí, un montón de llamadas de discográficas, propuestas… Intenté alejarme un poco de todo eso y dejé que pasara el tiempo. Mi familia y mis amigos han sido mi apoyo y lo que más me ha ayudado a estar tranquilo. De hecho, cuando pasó todo eso yo estaba estudiando en Madrid y decidí venirme a A Coruña, con mis padres. Sobre todo, para alejarme de todo el ruido que giraba en torno a la canción.

Hubo mucha confusión sobre el significado de la canción.

Yo siempre he dicho que me gusta que las canciones se interpreten como cada uno quiera. Sí que es verdad que es una canción que está orientada a la fe, que yo escribo a Dios, pero me gusta que cada uno le dé su significado. De hecho, hay gente que me escribe o que he podido conocer en conciertos que me explican como la canción la han llevado a su vida o a una historia personal concreta y todas me parecen bonitas y que cada uno la lleve a su terreno.

¿Cómo reacciona alguien que ve su nombre en el Top 1 Mundial de Spotify?

En el momento nos quedamos todos flipando, no entendíamos nada. Cuando veíamos que el tema iba subiendo, cada uno de mis amigos miraba cada día cómo iba el top de un país. Nos lo tomamos de broma porque fue todo muy surrealista todo. Obviamente lo vivimos con mucha alegría y sorpresa.

Y ahora, tocando en las principales capitales europeas.

Estamos teniendo muy buena acogida. De hecho, iba algo nervioso porque, aunque hayamos vendido prácticamente todo, no sabía cómo iba a reaccionar la gente, sobre todo, por el idioma. Al final no es como el inglés, que todo el mundo lo canta. No es lo normal que un artista español vaya por Alemania o Francia. Cantaban y bailaban todas las canciones, hasta las menos conocidas. Luego tuve la oportunidad de conocer a alguno de ellos. En el concierto de Berlín, por ejemplo, me puse a hablar con una madre y una hija que venían desde Canadá solo para el concierto, de hecho, se iban al día siguiente. Fue muy gratificante.

Primero, A Coruña

Yo tenía muchas ganas de tocar en A Coruña. De hecho, en la gira no hay tantos sitios en España y uno de ellos es A Coruña. Me hacía mucha ilusión. Aquí empezó todo. Donde aprendí música fue aquí. Cogemos todos con muchas ganas este concierto, tanto el público como yo.

Millones de oyentes mensuales y reproducciones en Spotify después, ¿cuál es su techo en el mundo de la música?

A nivel números hemos conseguido cosas enormes pero no son mi objetivo. Para mi el éxito es hacer una gira, llenar todos los sitios y que la gente se emocione y le guste tus canciones. Ir haciendo una carrera sólida, eso es lo que más me apetece. Los números están muy bien, pero no ves las personas que hay detrás de la pantalla. Donde verdaderamente transmites y disfrutas con la música es en el directo.