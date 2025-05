Los ingenieros industriales otorgan su premio a la innovación a la refinería de A Coruña

Soluciones energéticas más eficientes, proyectos industriales innovadores y tecnologías que refuerzan la sostenibilidad y la seguridad son los pilares de las iniciativas reconocidas esta tarde en los Premios de Industria y Energía de Galicia 2025, convocados por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG) y la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia (AIIG). La refinería de A Coruña ha sido protagonista en el evento.



La entrega de premios ha tenido lugar durante la Gala de la Industria y Energía de Galicia 2025, que ha reunido en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña a representantes institucionales, profesionales y empresas del sector, y que ha contado con la participación del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien ha destacado que “O labor do Colexio de Enxeñeiros é imprescindible, porque Galicia non poderá avanzar na transformación industrial nin no liderado enerxético se non conta cun capital humano cualificado, rigoroso e comprometido como o que representades”.



Rueda ha destacado que “A enerxía non é só unha infraestrutura máis: é a base sobre a que se sustenta o noso modelo produtivo, o benestar social e a confianza dos investidores. Industria e enerxía non son dous mundos separados. Son dúas caras da mesma moeda. E Galicia vai apostar forte por ambas”.



La Gala de la Industria y Energía de Galicia 2025, ha contado también con la participación, entre otras autoridades, de José Manuel Lage Tuñas, Primer teniente de alcaldesa y concejal de Área de Economía y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de A Coruña, quien ha destacado el “papel clave de la industria como fuente de riqueza y empleo, siempre comprometida con el medio ambiente” y César Franco, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, entre otras autoridades, que ha puesto en valor “el papel imprescindible de los ingenieros industriales. Porque cuando se habla del apagón del pasado lunes en España, del precio de la electricidad, del cierre anticipado de las centrales nucleares, de cómo hacer vivienda más eficiente y asequible, o del futuro del PERTE naval y del sector de defensa lo que se necesita no es solo opinión, sino rigor. Y ese rigor técnico, esa capacidad de integrar lo complejo, de pasar de la estrategia al resultado, la tenemos los ingenieros industriales. No somos opinadores. Somos garantes de soluciones.”



Los galardonados en esta edición

Como ha destacado Julio García Cordonié, decano del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia, “estas iniciativas premiadas esta tarde no sólo impulsan el crecimiento del sector industrial, sino que también marcan el camino hacia un futuro más sostenible y competitivo para Galicia”. García Cordonié también ha puesto en valor el papel social de los ingenieros industriales”.



Estos galardones nacen con el propósito de poner en valor el papel fundamental de la ingeniería industrial en el desarrollo económico y social de Galicia. La industria y la energía son pilares clave para la transformación sostenible de la región, y estos premios buscan reconocer a aquellas empresas y profesionales que impulsan la innovación, la eficiencia energética y el compromiso con el medioambiente.



El Premio a la mejor actuación en industria ha recaído en QUESCREM INNOLACT, por su enfoque de modelo de negocio y todas las actuaciones que desarrollan desde su Fundación. Su director de empresa 4.0, Jesús Zapico ha destacado que “este premio nos anima a seguir trabajando en un modelo que no

es una opción, es una obligación”.

GREENALIA ESPAÑA, por su proyecto “Planta de Biomasa Curtis – Teixeiro”, ha recibido el Premio a la mejor actuación en energía. Su CEO, María Moreno ha puesto de manifiesto que “la importancia de un proyecto que es el primero de muchos”.



El jurado dentro de esta categoría ha otorgado un accésit a la Compañía Española de Algas Marinas S.A. (CEAMSA), por su proyecto “Caldera de Biomasa, eficiencia energética y compromiso medioambiental”. Antonio Comesaña, Director de Proceso y automatización ha agradecido el reconocimiento acordándose de todos los trabajadores, administración y todo el personal humano que ha participado en el proyecto.”



El Premio a la innovación industrial ha sido para Repsol, por su proyecto “Sensorización Inalámbrica -Monitorización Wireless de equipos rotativos (IIOT)”, llevado a cabo en el Complejo Industrial de Repsol en A Coruña. María González, Javier Brenilla y Emilio Naya han destacado “el rol de la digitalización en los proyectos que realiza ahora Repsol”



MÁSINTELIGENCIA, por su proyecto “Begonte Genera”, ha recibido el Premio a la innovación energética. Su CEO, Pedro Antonio Fuentes y el alcalde de Begonte, José Ulla, han coincidido en “poner en valor el liderazgo local que los ayuntamientos pueden realizar y, sobre todo, el papel del medio rural para que toda la sociedad avance con proyectos así.”



El Premio a la sostenibilidad medioambiental en la sociedad ha sido para Aplicaciones de Bombeo Industrial, S.L. (ABIN), por su actuación “Educación para la sostenibilidad: Las pequeñas acciones generan grandes impactos”. Ángel Rodríguez Mera, director gerente de ABIN ha puesto en valor “el papel de las pymes en la economía y la sociedad gallega”.

Los Premios de seguridad industrial han recaído en la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta y AXEGA, la Axencia Galega de Emerxencias, por la elaboración e implantación de los planes de Emergencia Seveso en la Comunidad Autónoma de Galicia. El director de AXEGA, Marcos Araujo y Santiago Villanueva, director de Emergencias e Interior de la Xunta han destacado “la apuesta de la Xunta por un sector como el de las emerxencias que en el último apagón demostró una buena gestión, así como en el más de un millón de llamas que recibe el 112 en Galicia cada año.”



El otro ganador de esta categoría ha sido FuVex: Solución Naturgy, por hacer posible la inspección de sus líneas eléctricas con mayor eficiencia y eliminando riesgos de seguridad para los operarios. Tanto el CEO de FuVex, Carlos Matilla como José Luis Vallejo, Director de Innovación UFD en Naturgy han valorado el reconocimiento “tras siete años de mucho trabajo, con muchos obstáculos, siendo el proyecto más importante de la Unión Europea en la inspección de líneas eléctricas con drones”.