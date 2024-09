Inés Rey | “Voy a ser sincera: el servicio de BiciCoruña ha sido un éxito sorprendente”

La alcaldesa, Inés Rey, encara su sexto año de mandato tras haber sido reelegida en 2023. Con el objetivo de transformar A Coruña y seguir avanzando hacia la “segunda gran modernización”, hace balance del primer ejercicio de este segundo mandato y enumera los próximos pasos que se tomarán desde su Gobierno.

Nuevo curso político. ¿Cómo lo afronta?

Con mucha ilusión, con mucha energía y, en términos futbolísticos, empezando una sexta temporada en la que la ciudad sigue en ascenso, como ha ocurrido estos últimos años, incluso en la pandemia. Todo ello después de ocho años en los que la ciudad estaba paralizada, sin liderazgo, sin modelo, estancada, y con grandes proyectos pendientes. Hemos conseguido darle ese impulso necesario, afrontar la segunda gran modernización añadiendo nuevos retos a los que estaban pendientes, como la Aesia o el Mundial 2030, y con tres retos fundamentales para este inicio de curso, que son las políticas de movilidad y atención a los barrios, la política de vivienda y el desarrollo de la fachada marítima.

Comienza el ecuador del mandato. Con los cimientos ya puestos, ¿cogerá ahora más fuerza esta gran transformación de A Coruña?

Sí, es algo imparable. Durante estos cinco años hemos conseguido arrancar el motor de la ciudad y ponerlo a una velocidad de crucero importante. Somos ya referencia nacional en políticas de movilidad, en políticas culturales, en la celebración de grandes eventos, en desarrollo económico. Somos el motor económico de Galicia y el espejo en el que se mira no solo la comunidad autónoma, sino muchos municipios de España de diferente color político.

¿Qué destacaría del primer año de mandato?

El desbloqueo, por fin, de la fachada marítima, con el desarrollo de actividades culturales en los terrenos del puerto interior, el tren a Langosteira y la puesta en marcha de la comisión Coruña Marítima. También que hemos seguido avanzando en obras de mejora en la ciudad, desde la humanización de San Andrés hasta el proyecto de Los Cantones; proyectos que no solo son para el centro, sino para toda la ciudad. Todo ello sin dejar de atender a los barrios. Por ejemplo, el proyecto de culminar la ronda peatonal, la reforma de mercado de Monte Alto, la puesta en marcha de la Aesia, la casa de Veeduría y el desarrollo urbanístico en Visma y O Castrillón, pero también en Xuxán. Ha sido un año intenso.

La nueva concesión del transporte público será una de las medidas más importantes. ¿Cómo avanza este asunto?

Ya tenemos ese contrato para la redacción de los pliegos, que se va a desarrollar en siete fases. Habrá consultas en la primera fase con los vecinos, sectores empresariales, políticos, etc, para detectar cuáles son las mejoras que se necesitan en el transporte público. Queremos modernizarlo, queremos una flota más sostenible y mejorar la conexión entre todos los barrios. Tendremos que decidir cómo va a ser el mapa de líneas, cómo se va a articular esa nueva concesión y después ya viene la parte más administrativa de redacción de pliegos técnicos, jurídicos, económicos. Calculamos que antes de que acabe 2025 estará en licitación.

El nuevo contrato estará listo, entonces, en 2026.

Si se licita a finales de 2025, evidentemente todo tiene sus plazos, sí.

¿Cuándo empezará la obra de Los Cantones?

Ahora está en Patrimonio, para que den el visto bueno definitivo. Ha sido un trabajo que hemos hecho con la Xunta, que ha participado. Acabamos de aprobar un modificativo para que se pueda, cuanto antes, una vez tengamos los informes favorables, enviar a licitación y que se adjudique. Será lo denominado fase 0 de la fachada marítima, con ese hall de entrada al puerto interior que va a consolidar algo que se estableció de manera provisional en la pandemia y que ahora hemos visto que funciona y que merece una intervención cuidadosa.

San Andrés ya está en marcha. ¿Cree que recuperará su esplendor comercial una vez esté finalizada la obra?

Yo creo que sí. San Andrés es una obra muy ambiciosa, porque se trata de la reforma integral de toda la calle, algo que venían demandando los propios comerciantes desde hace mucho tiempo, con un proyecto que humaniza y que permite recuperar el esplendor de otra época. Lo hacemos con un respeto a la configuración original como bulevar que tenía San Andrés. Como todas las obras, durante su desarrollo genera molestias, pero va a muy buen ritmo, en plazo. Estoy segura de que cuando esté terminada la obra lo estará a satisfacción de vecinos y comerciantes.

¿Cómo avanza la licitación del contrato de Nostián?

Ya están los pliegos en contratación. Hay que enviarlo a la Oficina Nacional de Evaluación y a partir de ahí dando todos los pasos administrativos que requiere un contrato de estas características, que es el pliego de mayor cuantía de todos los que tiene el Ayuntamiento, también para continuar con un tratamiento de residuos sólidos urbanos acorde a las políticas europeas y también a las premisas de la sostenibilidad.

La huelga de basura marcó el verano. Este lunes hubo una quema de camiones. ¿Continúa el conflicto?

En este asunto soy muy clara y lo voy a seguir siendo. Creo que si alguien esperaba que cediese es que no me conoce, y yo no voy a permitir ningún chantaje a la ciudad. Es una etapa cerrada la de las cesiones y no voy a pasar ni una. Los perturbadores ya saben que no tienen en frente a un Ayuntamiento, sino a una ciudad. Y cuando A Coruña se une, es imparable. En este caso la ciudad se ha mostrado unida ante lo que era un chantaje, porque no era una huelga para defender los derechos de los trabajadores. Yo, que soy socialista, de izquierdas y creo en la huelga como un medio legítimo para obtener mejoras laborales, creo que no era una huelga para defender los derechos de los trabajadores. Espero que la justicia actúe contra aquellos que han sembrado de terror las calles de la ciudad y que pretenden seguir sembrando terror con la quema de camiones.

La Aesia es ya una realidad. ¿Cuándo llegarán los trabajadores a la ciudad?

Estamos preparando con el Ministerio un emplazamiento provisional para los trabajadores en tanto se desarrollan las obras de adecuación del edificio de La Terraza. La agencia ya funciona, ya están trabajando, y lo harán en breve físicamente desde la ciudad.

Alvedro necesita mejorar sus rutas y tenemos que ser más ambiciosos y afrontar la consecución de más rutas internacionales

El precio de la vivienda sigue subiendo. Hubo numerosos cruces de reproches con la Xunta sobre esta materia y sobre la declaración de zona tensionada. ¿Conseguirá aliviarse la presión a los coruñeses?

Ha habido cruce de reproches porque nosotros hemos notado que la Xunta ha dimitido de sus funciones en materia de vivienda. Confío en que esa dejadez dé paso a una actitud más proactiva y creo que va a ser así. Un derecho como es tener una vivienda digna no puede convertirse en un problema, por eso tenemos la obligación de dar soluciones a varios niveles.

¿Como cuáles?

Estamos impulsando los nuevos desarrollos urbanísticos, que confiamos en que entre todos pongan en disposición de los coruñeses un número de vivienda de protección oficial que dé respuesta a esos más de 2.000 solicitantes que existen en los registros oficiales. Va a haber vivienda de alquiler y a precio tasado y una bolsa de reserva de vivienda de protección oficial tanto en Visma como en Xuxán. Para abaratar el precio de la vivienda hay que poner más vivienda en el mercado y terminar esos desarrollos pendientes. También tenemos un reto con las zonas tensionadas. Le solicitamos a la Xunta que nos facilitara datos para poder elaborar un informe y pasárselo hecho para que declare A Coruña, y si no quieren toda la ciudad, sí determinados barrios, como zona tensionada. No hay más que ir a cualquier pagina web o inmobiliaria para ver las dificultades para alquilar. Esto es una realidad palpable, no es una opinión que tenga yo.

¿Y los pisos turísticos?

Hemos apostado por un modelo turístico de calidad, vinculado al ámbito cultural. No queremos una masificación. La proliferación de las viviendas de uso turístico autorizadas por la Administración autonómica también ha hecho que haya menos vivienda disponible para el alquiler. Yo tengo que pensar en la rentabilidad social y tengo que pensar en la protección social, por lo que se hace obligatorio hacer una regulación. Ya está en marcha y está el tema prácticamente terminado para sacarla cuanto antes y presentarla a los sectores implicados.

La oposición critica la falta de diálogo con los barrios. En junio nombró la figura del concejal de distrito. ¿Se busca tener un contacto más cercano?

Creo que es un mantra que tiene la oposición y lo repite constantemente, da igual que sea verdad o mentira. No voy a entrar en las estrategias dialécticas de la oposición. Lo cierto es que estoy a pie de calle permanentemente con todos los barrios, con los vecinos, visitándolos todas las semanas. Pero además he querido que todo el equipo de Gobierno haga lo mismo. La figura del concejal de distrito es para que se acerquen al distrito a palpar las necesidades de los vecinos, comerciantes, padres y madres de los coles, clubes deportivos, culturales, etc. Poder escuchar a los vecinos, que es a quienes nos debemos.

El diseño de la fachada marítima es uno de los temas clave del mandato. ¿Se buscará una solución a la deuda del Puerto?

Se está trabajando en todos los ámbitos. Ya ha empezado a funcionar la Comisión Coruña Marítima y este mes se reunirá la comisión técnica. Antes de que finalice el año estarán los pliegos para el concurso internacional que se va a hacer. Todo basado en diferentes premisas, entre ellas la sostenibilidad medioambiental, y la sostenibilidad financiera de la Autoridad Portuaria.

Inés Rey, durante un momento de la entrevista en la sala Abelenda | Quintana

¿Será el muelle de San Diego un nuevo barrio de la ciudad?

No podemos ir con planteamientos apriorísticos y negativos a un desarrollo de estas características. He defendido que hay que construir vivienda pública allí y por lo tanto es un barrio más de la ciudad enorme que tiene que tener vida. Todos los usos, tanto portuarios, culturales, residenciales, de ocio, deportivos, etc, tienen que ser compatible en un espacio tan grande, pero vamos a esperar a dar todos los pasos.

Los vecinos reclaman más información sobre el proyecto de As Xubias.

Me consta que ha habido reuniones con los vecinos de As Xubias para explicarles el proyecto. Un proyecto de regeneración urbana basado en la sostenibilidad y en el cuidado a la tradición. Vamos a poder desarrollar un proyecto que una desde la plaza de Oza hasta el puente de A Pasaxe, que recupere un entorno como es el de As Xubias y se haga una apuesta por la rehabilitación de viviendas. Todo esto se hace de la mano de David Chipperfield y con cinco estudios de arquitectura de talento local. Me gustaría que en estas cuestiones no se le fuese a meter miedo a la gente con el único fin de empañar los proyectos que se hacen en la ciudad. Ha habido diálogo y lo habrá siempre. Otra cosa es aquellos que van con discursos de miedo y catastrofistas cada vez que la ciudad tiene un logro.

Comienza la segunda fase de ampliación de BiciCoruña. ¿Se esperaba realmente un cambio tan rápido en la mentalidad de los coruñeses en cuanto a la movilidad?

Le voy a ser sincera, no me lo esperaba. No me imaginé que las cifras que barajamos a día de hoy de BiciCoruña fueran las que son. Ha sido un éxito sorprendente. El cambio de mentalidad en parte fue propiciado por la pandemia, pero fue un acelerón inicial, porque el éxito es cada vez mayor. Cada vez hay más demanda de todas las edades, hablamos de que vamos a llegar a 85 estaciones y no llega, todo el mundo quiere una BiciCoruña en su barrio.

El turismo sigue creciendo y parece que se está logrando la desestacionalización. ¿Se impulsará Alvedro al mismo nivel?

Esperamos que el Gobierno autonómico ponga también de su parte para el desarrollo de un aeropuerto que es clave a nivel económico y no solo turístico. Alvedro necesita mejorar sus rutas y tenemos que ser más ambiciosos y afrontar la consecución de más rutas internacionales pero desde luego no se puede priorizar solo un aeropuerto en detrimento de los demás. Tiene que haber una política aeroportuaria común a nivel autonómico.

¿Cómo se va a gestionar la oferta cultural al jugar el Leyma en el Coliseum?

Son usos compatibles. Con el calendario que se maneja se da esa compatibilidad necesaria sabiendo que el Coliseum es un recinto cultural donde se celebran eventos de primer nivel.

Isabel Perelló ha sido nombrada presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Como primera alcaldesa de A Coruña en la democracia, ¿qué le diría?

Me parece una noticia positiva que una mujer asuma ese cargo por primera vez y empecemos a ver a mujeres referentes en cargos importantes del Estado. Parece mentira, pero en 2024 sigue habiendo la primera algo: la primera alcaldesa, la primera presidenta; aspiro a que las mujeres que ejerzan no sean noticia.