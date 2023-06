Inés Rey, reelegida alcaldesa de A Coruña

Cuatro años después, la historia se repite. La socialista Inés Rey volvió a ser investida alcaldesa de A Coruña. Ya no solo es la primera mujer en ostentar este cargo, ahora también es la primera en revalidarlo, algo que no ocurría en la ciudad desde el siglo pasado. En la votación no hubo sorpresas. La regidora obtuvo el apoyo de sus otros diez concejales, junto con los cuatro del BNG, formación con la que el PSOE llegó a un acuerdo estos días para garantizar la investidura. En una sesión fijada para las 13.00 horas, los 27 concejales electos fueron ocupando sus asientos, siendo la constitución de la mesa de edad con Manuel Vázquez y Carlos San Claudio el primero de los puntos que se llevó a cabo, antes de la promesa o juramento de los cargos.

Con el pleno constituido, el candidato popular, Miguel Lorenzo, se postuló como alcalde, pero los votos de su formación -12- no fueron suficientes para lograr el bastón de mando. Tras la emocionada proclamación como regidora, Inés Rey se acercó a besar y abrazar a su familia, que se encontraba en el público. Ya en su discurso como la primera alcaldesa en revalidar este cargo en la historia de A Coruña, la socialista agradeció a la ciudadanía que “decidiu que o goberno da primeira muller que acadou a alcaldía en democracia non fose fugaz”. Rey hizo referencia a Carme Chacón, Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Concepción Arenal, María Pita, Emilia Pardo Bazán, Almudena Grandes y Arsenio Iglesias.

Los barrios, la fachada marítima, el coruñesismo 2030 y el orgullo de ciudad serán los grandes retos a afrontar en esta segunda etapa al frente del gobierno de A Coruña.