Inés Rey, sobre la huelga de basuras: "No descarto nada, por drástico que sea"

El grupo municipal do BNG pedirá la adopción de “medidas extraordinarias” por parte del Goberno Local para afrontar la huelga del servicio de recogida de basura, “ao abeiro do que establece a lei” en el pleno de mañana. “Do punto de vista do BNG, non abonda con que a alcaldesa medie entre a concesionaria e os traballadores. O Concello ten que utilizar todas as ferramentas que ten na súa man” , declaró Francisco Jorquera.

Por su parte, la alcaldesa, Inés Rey, había mencionado sanciones a la empresa, pero no había concretado cuándo las impondría ni la cuantía. En cuanto a poner en marcha medidas extraordinarias, se había mostrado contraria a declarar la emergencia sanitaria pero hoy matizó que en los días que no hay huelga, no se puede decretar. No es el caso hoy, por ejemplo, porque el paro es intermitente. Pero aseguró que "tomará todas las medidas que la ley vigente nos permita para revertir esta situación".

"Esta pasada huelga no había noche y no se cumplió el pliego de condiciones. Los ciudadanos están siendo rehenes", denunció la alcaldesa. "No descarto nada por drástico que sea", advirtió.