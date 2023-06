Inés Rey | “Estoy centrada en la ciudad; mis aspiraciones están aquí, no en ser ministra”

Acaba de revalidar su cargo y ya adelanta que la ciudad vivirá su segunda “gran modernización”. Inés Rey fue investida alcaldesa el pasado 17 de junio con el apoyo de los concejales del BNG y ahora analiza los principales retos que afrontará en los próximos cuatro años.

¿Cómo encara este segundo mandato?

Con la misma energía, ilusión y fuerza con la que afronté el primero y con ganas de seguir trabajando para esa segunda gran modernización. Agradecida también por la confianza que nos han dado los ciudadanos para darle continuidad a un modelo de ciudad y seguir trabajando en lo que iniciamos en el mandato anterior.



¿En cuatro años se podrá decir que A Coruña ha logrado esa segunda gran modernización?

Por lo menos que se empiece a consolidar. En el primer mandato pusimos los cimientos para esa segunda gran modernización pero estuvo condicionada por dos años y medio de pandemia, que nos ha dejado un margen pequeño. A pesar de esto creo que la transformación ha sido notable, palpable y se puede ver. Se sabe que hay un modelo, hacia dónde se quiere caminar, cuenta con el respaldo de los ciudadanos y, por lo tanto, en este segundo mandato se podrá consolidar.

¿Una coalición con el BNG habría sido mala para el modelo ya impulsado?

Yo no me paro a pensar nunca en lo que pudo haber sido y no fue, sino en afrontar lo que tenemos por delante. En este momento tenemos un Gobierno cuyas áreas ya han sido repartidas, que va a trabajar con las mismas ganas e ilusión que tengo yo, cohesionado, fuerte, con dos concejales más y en eso es lo que tenemos que centrar los esfuerzos.

¿Los presupuestos de 2024 serán la primera gran prueba de fuego con el BNG?

Los presupuestos y la negociación presupuestaria forman parte de un acuerdo de mandato con el BNG. La voluntad inequívoca del Gobierno es dar cumplimiento a ese acuerdo y así será. En septiembre empezaremos las negociaciones de ese documento para tener unos presupuestos en 2024.

La Autoridad Portuaria dice que es necesario pagar por los muelles. ¿Cuál será su postura?

Nosotros vamos a apostar por la creación de un ente consorciado entre las diferentes administraciones que tienen que sacar adelante el proyecto de la fachada marítima y también de la apertura de los muelles al uso ciudadano. En eso ya se han dado paso en este mandato y no habría sido posible si no se hubiese desbloqueado una infraestructura tan importante como el tren a Langosteira. El presidente de la Autoridad Portuaria ha dicho públicamente que no era necesario ya aportar dinero público para eso. El Puerto Exterior está generando un volumen importante con un retorno económico con el que la Autoridad Portuaria hará frente a su deuda. Yo no estoy pidiendo parte en ese pastel, por lo tanto no voy a pagar por eso. Ya lo he dicho claramente, no vamos a pagar.

Ahora el presidente del Puerto dice que no tiene capacidad económica para afrontar la deuda.

El presidente de la Autoridad Portuaria lo que tiene que hacer es gestionar la Autoridad Portuaria. Si quiere hacer política, tiene otros foros, y si quería ser candidato a la Alcaldía tenía otros medios para hacerlo. Yo pediría que cada uno se centre en sus responsabilidades, que no torpedeemos desde las administraciones a otras por intereses políticos y que dejemos a un lado esos intereses partidistas que no tienen una visión de ciudad, sino una visión cortoplacista, para diseñar juntos la ciudad del futuro.

En su discurso de investidura habló de la mejora del transporte público y su expansión.

En 2024 termina la concesión de Tranvías y tendremos que hacer un nuevo pliego en el que se diseñe un transporte público moderno y sostenible. Lo empezaremos a trabajar desde este momento. Esto supone una reordenación de las líneas, porque hay nuevos barrios que hay que conectar, como Xuxán, el nuevo desarrollo que se va a hacer en San Pedro de Visma, pero también otros como Novo Mesoiro, que precisan más conexiones. Hay que apostar por una flota sostenible y, en definitiva, un servicio público de calidad, que es lo que le interesa a los ciudadanos.

¿Se van a solventar entonces las principales carencias del transporte público?

Es que hay que solventarlas, sí.

¿Cómo va a ser la investigación sobre STL acordada con el BNG?

Nos ha parecido una buena idea, una especie de auditoría o verificación de cómo se prestan los servicios públicos y creemos que es positivo. En lo relativo a la parte judicial, no nos compete a nosotros y está en manos de la Justicia.

¿Se hará realidad en este mandato la remodelación de los Cantones?

Es uno de los proyectos que quedaron parados por la pandemia porque había otras prioridades, como las personas fundamentalmente. El esfuerzo presupuestario del Ayuntamiento a través de sus planes Presco estuvo destinado a que nadie se quedara atrás. Fue el mayor esfuerzo inversor en bienestar social que se ha hecho en la historia de este Ayuntamiento en una crisis sin precedentes. Hubo que elegir y priorizar, pero sí es uno de los proyectos que hay que retomar y terminar.

Inu00e9s Rey 07 16345126

Hay otras dos cuestiones pendientes. El contrato de Nostián y el proyecto de área metropolitana. ¿Se mantienen en la lista de prioridades?

Se mantienen en la lista de cuestiones a tratar desde el primer momento, sí. En la lista de deberes para las concejalías esas cuestiones están arriba.

Asume ahora la relación con los vecinos. ¿Es una forma de buscar mayor cercanía?

Siempre he tenido relación con vecinos y con todos los sectores sociales. Las puertas de María Pita siempre han estado abiertas para todo el mundo y yo he ido a todos los sitios a hablar. En este caso no hay una concejalía específica sino que iré a todos los barrios acompañada de los concejales y concejalas que tengan competencias en la materia que requiera. Estaremos con los vecinos y en la calle, el municipalismo es proximidad y cercanía.

¿Por qué se han separado áreas como Parques y Jardines o Movilidad y Urbanismo?

Lo que hemos hecho ha sido una estructura por áreas para que tuviera todo más sentido y fuesen más permeables las concejalías entre sí y para que, después de cuatro años, sepamos qué servicios tienen que estar juntos porque redundan una mejora y una eficiencia. De ahí que se establecieran tres áreas, que eran los tres ejes de campaña y de actuación, y se repartieran las competencias por temática para que vaya todo de una manera más ágil.

Si hay un cambio en el Gobierno central, ¿podría afectar a los proyectos estatales en A Coruña?

Supongo que no tendrán la tentación, si hay un cambio, de despreciar a la ciudad o de anular licitaciones o cuestiones en marcha. No se entendería.

Se ha mostrado crítica en muchas ocasiones con la actitud de la Xunta a la hora de cumplir con sus competencias en la ciudad.

Me voy a mantener en una actitud colaboradora y leal siempre que se mantenga la misma actitud con A Coruña. Lo que no voy a consentir es que la Xunta desprecie a la ciudad. Yo les di un voto de confianza pero cuatro años después los hechos son muy claros. La única inversión de la Xunta en todo el mandato, además de una pasarela que venía de atrás en A Grela, ha sido un edificio de oficinas para sus funcionarios. Cuando tenían ocho millones de euros para políticas de movilidad se inventaron una pasarela y cuando dijimos que sí que la queríamos se retiraron y no hemos sabido nada más, ni de la pasarela fantasma ni de los ocho millones de euros en movilidad. Si no saben en qué invertirlos yo se lo explico. A mí me Feijóo me prometió 30 millones de euros para un ecobarrio en Elviña, ¿dónde está? Aquí no. El PP tiene que decidir si cree en A Coruña o no.

¿Cómo avanzará el Nuevo Chuac?

Nosotros vamos a hacer un esfuerzo importantísimo para el tema del Chuac en cuanto a presupuesto y a ejecución, en una infraestructura que no es nuestra, que es autonómica, y que además no da servicio solo a A Coruña, sino a todo el área sanitaria. Los accesos por los que van a venir los vecinos de otros ayuntamientos no los pagan los ayuntamientos de esos vecinos, sino todos los coruñeses con sus impuestos. Si nosotros vamos a hacer ese esfuerzo, ellos tendrán que invertir en la ciudad. En el Chuac voy a estar vigilante para que se cumplan los plazos y no vamos a tolerar ni un solo retraso en una infraestructura tan necesaria después de todo el esfuerzo que hemos hecho.

Se verán entonces avances plausibles en su ampliación.

Desde luego los que le tocan al Ayuntamiento, sí. Esperemos que la Xunta cumpla.

Pedro Sánchez nombró ministras a varias alcaldesas. ¿Qué haría si le llamase a usted?

Pasapalabra... Yo estoy centrada en A Coruña y en la ciudad. Todas mis aspiraciones políticas están aquí. No aspiro a nada más.

La oposición criticó mucho la forma de humanizar las calles. ¿Continuará siendo una prioridad este modelo?

Humanizar es que en la calle San Antonio, por ejemplo, se haga una plataforma única para que, quien está en silla de ruedas, pueda salir de su casa e ir por la plataforma única y no salir a la calzada porque la acera no cumple el mínimo para que pase una silla de ruedas o un carrito. Eso es humanizar, hacer una ciudad pensada en las personas, no en el vehículo privado. Y esa ciudad amable, en la que nos gusta estar, es la que vamos a conseguir avanzando en ese modelo. ¿Qué quiere la oposición? ¿Que vuelvan los coches a la calle Compostela o a Río Monelos?

¿Sigue notando a día de hoy barreras por ser mujer y alcaldesa?

Sigue habiendo un paternalismo y una tentación de tutela importante. Trabajo cada día para que no sea así y por la visibilización de referentes femeninos que es tan necesario tener en diferentes ámbitos, sobre todo en aquellos que han estado muy masculinizados. Tiene que haber referentes para que las niñas de hoy sean esas mujeres de mañana porque si no tenemos referentes femeninas es todo mucho más complicado. La lucha por la igualdad es uno de mis mayores retos y todos los días trabajo en eso.

¿Qué esperanzas tiene para el 23 de julio?

La esperanza de no retroceder sesenta años en el tiempo. Me he quedado sumamente preocupada cuando escuché al líder de la oposición decir que justificaba un caso de violencia de género porque habían tenido un divorcio duro. No se puede justificar un delito y menos negar la violencia de género, que es una lacra, que mata a mujeres. Ahora nos encontramos con una fuerza política que niega esa realidad y con otra que lo ampara, entonces a mí me parece sumamente peligroso este discurso del PP. Eso es lo que nos jugamos el 23 de julio entre otras muchas cosas. Acaban de prohibir en Valencia los actos por el día del Orgullo Lgtbi, ¿a dónde vamos? ¿A perseguir a personas por su orientación sexual?