"Tras realizarme un test de antígenos he dado positivo en covid. Por ahora, no tengo síntomas y me encuentro bien. Aplazaré mi agenda publica unos días y continuaré trabajando desde casa. Cuidaos mucho". Así anunciaba en su perfil de Twitter la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, su positivo en coronavirus. La regidora acaba de regresar de Madrid, donde presentó la campaña turística del Ayuntamiento en la feria Fitur.