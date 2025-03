Inés Rey anticipa “un nuevo marco en el que poder convivir” hostelería, ocio nocturno y vecinos

Lograr un cierto consenso entre casi medio centenar de asistentes a una mesa de negociación resulta una quimera. Sin embargo, en el caso concreto de la primera reunión a gran escala entre el Ayuntamiento, los diferentes representantes de la hostelería y el ocio nocturno, así como los colectivos vecinales, las cosas fueron mucho mejor de lo esperado. Al menos fue es la impresión transmitida por la alcaldesa, Inés Rey, unas horas después de emplazar a las partes a un nuevo encuentro después de Semana Santa. De hecho, es capaz de ver la luz al final del túnel, por muy largo que sea. “Cada uno va a hacer sus deberes, va a poner de su parte, y nos vamos a dotar de un marco en el que podamos convivir. Vamos a ser capaces todos: vecinos, hosteleros y Ayuntamiento”, pronosticó.



La alcaldesa cree que el tono y la cordialidad son dos de las buenas noticias de esa toma de contacto. “Éramos unas 40 y tantas personas y tengo que destacar el clima de diálogo, de entendimiento y de respeto. Creo que llegábamos todos a la reunión con cierto temor o recelo, porque las posiciones estaban enconadas. Sin embargo, después de esa reunión en la que todos hablamos y todos aportamos nos dimos cuenta que tenemos más cosas en común que discrepancias”, dijo. “Había dos posibilidades: abstenernos de entrar en un conflicto o colisión que existe entre el ocio nocturno y el descanso de los vecinos o tomar las riendas de este asunto y hacerlo de manera constructiva y dialogada. Opté por esta segunda opción, porque creo que es la más positiva para la ciudad”, añadió.



Por otra parte, Rey definió así las dos realidades que se encuentra en conflicto, o que necesitan llegar a un punto de entendimiento: “La posición del Ayuntamiento es la de garantizar los derechos y la convivencia, y hay dos derechos que están colisionando: el necesario derecho de los vecinos al descanso y el derecho de los empresarios a ejercer una actividad empresarial como es la hostelería, de la que dependen muchas familias”. Después de muchos años de acusaciones cruzadas, ceses de actividad y negocios que jamás volverán (y de noche en vela en el otro lado de la balanza), Rey celebra poder decir a la cara lo que ha llevado a un grupo de empresarios a movilizarse y organizarse, y también lo que mantiene a una parte del movimiento vecinal al acecho. “Ha sido muy positivo vernos, escucharnos y ponernos en el lugar del otro, porque a veces nos enrocamos en una posición propia y no escuchamos”, expresó.



Compromisos

A pesar de que, tal y como reiteró Rey, se trató de ponerse cara mutuamente (aunque muchas de las partes en conflicto se conocían de sobra), este diario ya informó al término de la reunión de algunas líneas de actuación que podrían marcar la agenda de la mesa de negociación: redefinir las zonas ZAS (acústicamente saturadas), así como crear una comisión técnica para estudiar la cuestión de los decibelios y su normativa o una campaña municipal de concienciación para reducir el ruido que generan los clientes en la puerta de los locales. “Creo que las medidas que se iban tomando no estaban funcionando. Cuando hay un conflicto es mejor mirarlo de frente”, aseveró la alcaldesa. “Ha sido la primera reunión de muchas, vamos a tener todas las reuniones que hagan falta. No recuerdo ninguna foto de ningún alcalde, de ningún partido, sentado con representantes del ocio nocturno y los vecinos”, prosiguió.



Finalmente, Inés Rey puso como ejemplo de lo que no debe repetirse las formas de comunicación y el tono empleados muchas veces para denunciar lo que no gusta en la convivencia entre el descanso y el ocio. “Si me tienes que decir a la cara que no te dejo dormir me lo dices, pero con otro tono”, expuso la alcaldesa, quien hizo referencia a las publicaciones en facebook en las que “empiezan a echarle la culpa a la alcaldesa o se cagan en la raza del hostelero”. También, desde el otro lado, a los que sugieren: “El Ayuntamiento es lo peor, la alcaldesa no deja que lo paséis bien”.



La convocante de la mesa resumió con una imagen el espíritu de la cumbre: “Al final de la reunión los corrillos eran mixtos, y eso es positivo. Cuando las cosas salen así bien, y todo el mundo aporta, hay que reconocerlo”.