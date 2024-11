El incremento de los gastos de explotación lleva a los taxistas de A Coruña a pedir una nueva subida de tarifa

Los taxistas solicitaron al Gobierno local una nueva actualización de la tarifa que esperan que se haga efectiva en enero. El motivo no es otro que el incremento de los gastos de explotación. “No es para tener más beneficio, sino para compensar. Somos prudentes porque queremos seguir teniendo una tarifa que el ciudadano pueda pagar”, dice el presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar. La subida planteada es de un 2,5%. Se trata de una actualización lineal que excluye los suplementos, que quedarían tal y como están a día de hoy. Afectaría, por lo tanto, a la bajada de bandera, el kilómetro recorrido y la hora de espera.



La bajada de bandera en la tarifa 1, en vez de ser de 4,20 euros los días laborables de 06.00 a 22.00 horas, será de 4,30. Esta incluye 2.200 metros o el tiempo equivalente. Por cada kilómetro recorrido a mayores, el precio será de 1,07 euros (actualmente 1,05) y la hora de espera pasará de costar 22 a 22,55 euros. En la tarifa 2, que incluye 1.900 metros y es aplicable en días laborables de 22.00 a 06.00 horas, viernes desde las 22.00, sábados, domingos, festivos y 24 y 31 de diciembre, la cuantía mínima será de 4,80 (también diez céntimos más que la actual). El kilómetro recorrido pasará de 1,25 a 1,29 euros y la hora de espera se incrementará de 26 a 26,65 euros.



“Creemos que es mejor pedir poco a poco, pero no podemos repercutir en la tarifa todos esos incrementos de costes”, añade Villamisar. Tanto el presidente de Teletaxi, la compañía mayoritaria, como Antonio Vázquez, representante de Radio Taxi, esperan que “no suceda lo del año pasado” y la actualización de la tarifa, de aprobarse, sea una realidad en enero. Este año, cuando se aprobó la última subida tras años de precios congelados, los taxistas tuvieron que esperar hasta mediados de febrero para actualizar los taxímetros. Es necesario recordar que, tras la aprobación por parte del Gobierno local, es la Xunta la que tiene que dar el visto bueno final.

Seguros

El presidente de Radio Taxi considera “necesaria” la revisión de las tarifas anualmente “porque, si no, es un poder adquisitivo que vamos perdiendo. Por cada año que no la subimos después no podemos repercutir varios años de golpe”. Los profesionales del sector relataron en agosto a este diario las dificultades que viven para encontrar una compañía que asegure sus vehículos.



Muchos coruñeses se quejan de lo difícil que es conseguir encontrar taxis en las paradas, sobre todo los fines de semana. El presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, aclaró todas las dudas: no es por falta de taxis (hay 522 licencias), sino de conductores. Las razones son varias. La primera, la pérdida de interés por la profesión desde la pandemia. “A la gente no le parece atractiva la profesión y nos encontramos con que no tenemos conductores. Estamos echando mano de gente de otros países que vienen a trabajar”, dijo.



Unido a ello se encuentra “una piedra más en el camino”, y es que, tal y como indicó Villamisar, “las compañías de seguro no aseguran a los conductores”. “Al ser de otros países, cuando un socio va a dar de alta a un conductor, se encuentran con que la aseguradora no quiere hacerlo porque no tienen historial en la compañía y lo rechazan”. Por otra parte, las aseguradoras que sí ofrecen el servicio “han incrementado el precio en un 300%, llegando a pedir 6.000 o 12.000 euros por una póliza. En muchos casos te sale tan cara la Seguridad Social como el seguro y no podemos pagar eso por un taxi”.