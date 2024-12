Incautados 234 kilos de cocaína en el Puerto Exterior

En el día de ayer efectivos de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil se incautaron de 234 kilos de cocaína que viajaban en un carguero panameño, con tripulación filipina, que provenía de Brasil. El hallazgo se produjo durante una actuación rutinaria de registro de barcos que provienen de destinos sospechosos, pero es uno de los primeros hallazgos que tienen lugar en el Puerto Exterior.

La droga viajaba oculta en el circuito de refrigeración y tendría un valor de 33.000 euros el kilo en el mercado. Por el momento, se está investigando para determinar el destino de los estupefacientes. La droga viajaba embalada en ladrillos de un kilo y envuelta para preservarla de la humedad.

En cuanto a la tripulacion, no se la ha detenido. El motivo es que no se puede probar que supieran que transportaran droga. Este caso recuerda al que ocurrió en septiembre de 2022. Entonces se descubrió en el casco de un carguero chino un cargamento de cocaína de 878 kilos de esta sustancia pegadas al casco de un carguero chino. La Guardia Civil tampoco pudo probar que la tripulación del mercante estaba al corriente y no se produjo ninguna detención.