Inazio | “Que vengan a cantar mis canciones es lo más especial para mi”

Este jueves llega a la Mardi Gras (21.00 horas) el músico navarro Inazio. A pesar de su juventud y de su aun corta carrera, trae bajo el brazo un buen puñado de canciones y de reojo mira ya a un futuro álbum, que publicará tras el verano.



Adelanta el músico que el de la Mardi “va a ser un concierto diferente”, con un “formato más íntimo” acompañado de teclado. “Creo que va a ser algo más íntimo, más bonito, más cercano al público, yo creo que eso también se agradece, porque muchas veces se echa de menos esa interacción del artista con el público, la explicación de las canciones, que igual en un formato más amplío no tienes tanto tiempo”, indica Inazio, que asegura que “va a ser muy especial”.



Porque, además, es su primer concierto en Galicia. “Me han hablado muy bien del público gallego”. “Hay mucha gente que me escribió de Coruña, así que espero gente que viene a verme y que le mola mi música”, asegura el artista.



Bajo el brazo trae nuevo single, ‘Música para bailar sobre el agua’. Al respecto, reflexiona sobre lo que significa la música para él. “Hay como tres fases”, apunta, explicando que empezó como algo cotidiano, pasó a ser un hobby y se convirtió, finalmente, “en una profesión”. “Para mi la música es mi vida, muchas cosas de las que tengo ahora se las debo a ella, es mi vida entera”. Sobre el título de la canción, explica que “es la sensación que he tenido toda mi vida escuchando música, que para mi es como estar por encima del agua, saltar como un crío en un charco o saltar al mar y coger una ola”, indica.



Apenas han pasado cuatro años desde que emprendió esta carrera musical y el ritmo de sus pasos no ha sido lento, precisamente, ya que el año pasado logró firmar con Sony. “Ha sido todo una locura, yo sigo asimilándolo, porque como ha sido tantas cosas y en tan poco tiempo, fue llegar a Madrid y, de repente, concierto, concierto, contrato... y hasta ahora, que tenemos dos Barcelós llenas”, comenta con una sonrisa. “Pero lo que me parece más una locura es que yo pueda ir a dar un concierto a A Coruña, por ejemplo, y que haya gente que compre entradas, que haya gente que paga por ir a mis conciertos, por cantar mis canciones conmigo... eso es lo más especial para mi, lo más maravilloso y lo que más agradezco”, comenta.

Compaginar música y docencia

Pese a la rapidez, mantuvo como prioridad acabar la carrera de Filosofía, en Navarra. Ahora, compagina su vida musical con su vida como profesor. “Es un poco una vida de Spiderman, el del cole es Peter Parker y el otro Spiderman”, bromea, “pero bueno, me encanta ser Peter Parker, llegar al colegio, ser un tío normal, con un jefe que te explica las cosas, a mi me ayuda y me ordena mucho”. Asegura que en el colegio “me ponen las cosas muy fáciles para poder dedicarme a ambas cosas” y que los horarios le permiten compaginar ambos mundos.



Ahora, inmerso en la gira, mira de reojo a un futuro con un nuevo disco, con el mismo nombre que su último single, y con el que espera ampliar la gira el próximo año.