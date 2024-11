El I+P, consolida a A Coruña como epicentro del audiovisual español

La creatividad, la innovación y la estrategia empresarial se dieron cita en la 18ª edición del I+P, Ideas para Producir, celebrado en A Coruña. Más de un centenar de profesionales del sector audiovisual, incluyendo productores, guionistas y ejecutivos de las principales plataformas y distribuidoras, exploraron nuevas oportunidades de coproducción y financiación para proyectos de cine y televisión.

El foro, organizado por el Clúster Audiovisual Galego, presentó 18 proyectos de gran potencial: los largometrajes de ficción “El hombre al que no conseguían matar”, de Avendaño Estudio; “El fin de la verdad”, de Kraken Media; “Lactantes”, de Julen Gorosabel; “Atenas-Barcelona”, de Cristina Diez-Madroñero; “Mr. Wang”, de Love Our Films Media; “Canción animal”, de CSC Films; “Serenade”, de Mandrágora Cinema; “Chocolate”, de Enrique Rambal; “Merlo Branco”, de Mordisco Films; “Despois de Grecia”, de Irene Pin; “Virxe do Carme”, de Coven Films, y el largometraje documental “Toxo: el día que el sol perdió su fuerza”, de Tamboura Films.

En cuanto a los formatos de televisión, participaron las series de ficción “Happy Funerals”, de Fon Cortizo; “El Último”, de Ángel Velasco; “Urrutia”, de Amaia Yoldi; “Platino”, de Nuria Cabello; la serie de animación “Bibopalula”, de Undodez Producións, y la miniserie documental “Las dos caras de…”, de Producciones Vigo - EISV.

Además, destacó la introducción del plató virtual Coruña Estudio Inmersivo (CEI), impulsado por la Diputación de A Coruña, que promete revolucionar la producción audiovisual en Galicia.

Durante la inauguración, Alfonso Blanco, presidente del Clúster, subrayó la importancia del I+P como motor de desarrollo creativo. Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, destacó el momento dorado del audiovisual gallego y anunció nuevas líneas de ayudas por valor de cinco millones de euros para 2025.

Entre los asistentes figuraron ejecutivos de renombre como Gervasio Iglesias (RTVE), Ana Belén Gómez (Atresmedia), Carmen Socías (Mediaset), Lara López (Movistar Plus+), Marina Martín (Warner Bros. Discovery), Carlos Fernández (Filmax) y Nina Hernández (Portocabo). Sus reuniones con los responsables de los proyectos abrieron vías para posibles acuerdos comerciales.

El evento clausuró con las intervenciones de Manuel Vázquez, de la Diputación de A Coruña, y Gonzalo Castro, concejal de Cultura, quienes remarcaron el audiovisual como un sector estratégico para la economía y la cultura del siglo XXI. Así, el I+P reafirma su papel como puente entre la creación y el mercado, consolidando a Galicia como un referente en la industria audiovisual española.