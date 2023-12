La huelga de basuras se desconvoca con un acuerdo cerrado in extremis

La huelga del servicio de recogida de basuras parece haberse abortado, de momento. Después de dos jornadas maratonianas de negociaciones, las dos partes están a punto de llegar a un acuerdo sobre los incumplimientos del pliego de condiciones de la concesionaria, PreZero, habría cometido. El comité de empresa, controlado por el sindicato STL, firmó ayer un acuerdo a las ocho de la noche, a poco más de 24 horas de que comenzará el paro indefinido que había anunciado. La empresa se ha comprometido a cumplir el pliego técnico y administrativo. El primero se refiere a personal, turnos y frecuencias y el administrativo, a las contrataciones, como la oferta personal. "Hemos conseguido acabar con la discriminación en las rotaciones entre hombres y mujeres en el turno de día y con la discriminación respecto a las vacaciones respecto a otros trabajadores de la empresa", señaló Alfonso Seijo, delegado.

"Hemos alcanzado un acuerdo en el que se nos reconozcan como hábiles los cinco días de convivencia familiar. Hay sentencias que daban la razón a los trabajadores y nos dijeron que eso no valía para nada", criticó el delegado. Los reconocimientos médicos, cuando se realizan en días de descanso, se cuenten como horas extra, que nos complementen las bajas por covid como convenio colectivo, y que les dio la gana quitar con carácter retroactivo. Además, los equipos de trabajo deban estar compuestos por un conductor y dos peones. Este era uno de los graves incumplimientos de la empresa", señala Seijo.



Era una huelga atípica porque, como el propio sindicato reconocía, no estaba reclamando mejoras en sus condiciones laborales, sino “que se cumpla la ley vigente de conciliación familiar, el pliego de condiciones y el convenio colectivo”, en palabras del delegado. Pero la reputación de este sindicato ha sufrido mucho tras la operación policial contra una trama de corrupción y estafa en la que fueron detenidas cuatro personas. Entre ellas, el secretario general de este sindicato, Miguel Ángel Sánchez Fuentes. Las autoridades sospechan que cobraban comisiones por dar trabajos en PreZero.



A eso se refería el BNG en un comunicado en el que consideraba que la huelga convocada era simplemente un instrumento para “chantaxear” a los coruñeses motivado por una única intención, la de “defender os intereses espúreos dun sindicato que non é tal”. PreZero había retirado a STL el control sobre las contrataciones, al encontrarse bajo investigación. “Iso non pode estar en mans dun grupo que se autodenomina sindicato, pero que non ten comportamentos propios dun sindicato”, destacaba el portavoz, Francisco Jorquera. Por su parte, el PP se había limitado a exigir a la alcaldesa, Inés Rey, que adoptara medidas. Seijo mostró su indignación: "El BNG tendría que haber velado por el pliego de condiciones, que es dinero de los coruñeses".