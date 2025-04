Los hoteles de A Coruña tuvieron luz, pero muchos turistas no llegaron a su destino

Los hoteles de A Coruña funcionaron con normalidad este lunes, pero muchos viajeros no pudieron llegar a sus reservas. El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, explica que la situación derivada por el apagón fue resuelta en los hospedajes gracias a los generadores "que consiguieron aguantar". Durante toda la jornada, dice, "cruzamos los dedos", ya que "tienen unos litros de gasoil determinados que cuando se acaban, se acaban, pero la mayoría de los centros salvamos sin incidencias".

Collazos sostiene, no obstante, que muchas personas "no pudieron avisar de que no podían venir y otros se quedaron tirados en aeropuertos o estaciones de tren. Lo malo fue que algunas personas no pudieron llegar a sus reservas".

Por otro lado, el acceso a los pisos turísticos se vio perjudicado por el apagón. Tal y como señala el vicepresidente de la Asociación de Viviendas turísticas de Galicia (Aviturga), Rafael Serrano, "la mayoría funcionan a través de una aplicación que necesita wifi; no obstante, tienen sistema alternativo". Esto hizo que muchos propietarios tuviesen que desplazarse a sus pisos para abrir la puerta a los huéspedes.