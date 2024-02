Los hosteleros de A Coruña 'echan humo' por una posible prohibición de los vapeadores

La ley antitabaco encendió la mecha en 2011, cuando la hostelería se puso en pie de guerra con la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de prohibir en consumo en el interior de los locales. 13 años después, y tras haber logrado la aceptación, el consenso y un cambio en los hábitos de los clientes, se avecina un nuevo foco de conflicto con la anunciada intención de la ministra Mónica García de sacar del cajón otra ley más restrictiva. En este caso el caballo de batalla serán los vapeadores o cigarrillos electrónicos, un producto en constante crecimiento y que ha logrado especial aceptación entre los más jóvenes. Y por ahí no quieren pasar los hosteleros.



El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha anunciado un endurecimiento de la libertad para vapear. “Hay un consenso creciente en Europa de que puede haber medidas más restrictivas con los vapeadores, tienen que comenzar a incorporarse al mercado legislativo equiparados al resto de derivados del tabaco”, al igual que la ministra, quien apuesta por incluir “los liberadores de nicotina en la regulación, asemejándose a las medidas del tabaco”.



Y es que si bien los hosteleros entienden todo los pasos al frente en materia de salud, creen que debe existir un espacio para la decisión del cliente, que en muchas ocasiones busca en el bar o el restaurante un momento de asueto en el que la fórmula incluye el vapeador o el cigarrillo tradicional. La prohibición de ambos incluso en las terrazas sería un palo fuerte para la actividad, según el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Héctor Cañete. “Sería una prohibición más, como todo lo demás. Creemos que no se molesta a nadie en las terrazas, no estás generando fumadores pasivos. No entendemos muy bien esa postura, porque los estudios tampoco son demasiado claros en el estudio sobre interiores”, explica. “Lo mejor es autorregularse y no estamos a favor de las prohibiciones, es un servicio más al cliente. Los ministerios deben preocuparse por el estado de la salud, sí, pero otra cosa es generar 900 leyes nuevas, vivimos en el país de las probiciones”, añade.



Sorpresa

No gustan un ápice esas intenciones al hostelero Emilio Ron. “Cada vez hay más restricciones, y eso afecta al día a día de los negocios”, subraya. “Hay más gente joven vapeando y menos fumando, una cosa es prevenir a nivel personal y otra es prohibir para los negocios. Hay que buscar un punto de encuentro”, agrega.



Tampoco lo ven claro los empresarios de la noche: “No tiene sentido alguno”, asevera el responsable de un pub del Orzán.

Pánico entre las shishas

Uno de los negocios que más ha crecido en el último lustro en el sector de la hostelería, o al menos vinculado directamente con el mismo, es el de las cachimbas o shishas. Casi una decena de establecimientos se dedican específicamente a ello en la ciudad y su área, mientras otros muchos ofrecen ese servicio de la mano de una consumición. Una revisión de la ley antitabaco podría tener consecuencias nefastas. “Ojalá no se metan, porque nos parten el negocio”, dice el gerente de uno de esos locales en A Coruña. “De momento, el tema está en el limbo”, añade.