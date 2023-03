El hospital San Rafael aplica una técnica novedosa para operar hernias discales sin dolor

El centro de cirugía experimental del Parque Tecnolóxico de Galicia acoge un curso de formación de una técnica novedosa para operar hernias discales sin dolor, aplicada desde finales de 2021 con éxito en el hospital San Rafael de A Coruña.

El curso llegará la mano de los doctores Juan Castro Toral, jefe del Servicio de Traumatología del San Rafael, Juan Álvarez de Mon Montoliu, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Unidad de Columna del mismo centro, y Manuel González Murillo, especialista en Endoscopia de Columna del Hospital HM Puerta del Sur de Madrid.

Los dosctores Castro y Álvarez indican que la hernia discal es una lesión muy común de la columna vertebral, que se produce por el desgaste de los discos que hay entre las vértebras, con la consecuente presión sobre los nervios cercanos o la médula, lo que provoca un intenso dolor. “As hernias discais son frecuentísimas. Antes ou despois, chegados a unha idade, padecerémolas todos. E, aínda que algúns tipos non son molestos, son moitas as que cómpre tratar e, destas, o 30% teñen que pasar por quirófano”, explican.

Hasta ahora, para extirparlas, se hacía una incisión de unos 3-4 centímetros hasta la columna, lo que implicaba cortar el músculo, quitar un ligamento que recubre la zona lumbar y moverse entre los nervios para llegar hasta la hernia. “Era unha técnica bastante agresiva, que deixaba cicatriz tanto interna como externa e supoñía un maior risco para o paciente. O postoperatorio era complexo, ao tempo que non sempre se lograba limpar por completo a zona afectada", señalan.

Ahora, lo que se pone en práctica en el San Rafael es una técnica de cirugía endoscópica lumbar que requiere de una incisión mínima, inferior a 1 centímetro, por la que se introduce una cánula provista de una cámara y todos los aparatos precisos para la operación. “Ofrécese unha imaxe amplificada e de alta resolución da zona, o que permite unha maior delicadeza na manipulación dos tecidos e a extracción completa da hernia, sen danar a estrutura ósea nin a musculatura. É unha técnica máis segura. Desaparecen os riscos para o paciente posto que non hai sangrado nin posibilidades de infección, ao tempo que apenas se tocan as estruturas nerviosas. Ademais, o paciente pode abandonar o hospital o mesmo día da intervención, sen inflamación e sen dor, polo que non se requiren analxésicos, e en dúas semanas xa pode facer vida normal. E a hernia non volve a reproducirse, o que era habitual coas técnicas clásicas”, manifiestan los doctores.

De esta manera, se hacen cirugías a pacientes con complicaciones que de otra manera serían inviables por motivos de edad o enfermedades. Y en cuanto a los jóvenes, se evitan inmovilizaciones prolongadas. “Esta técnica supón unha revolución na cirurxía da columna posto que se pode aplicar para abordar calquera patoloxía lumbar, o que abrangue multitude de doenzas”, aseguran los doctores, que desde que pusieron en marcha la técnica, a finales de 2021, ya han realizado 200 operaciones exitosas con este método.