El horario especial salva a la hostelería y deja otro récord en el ocio nocturno

La montaña rusas de sensaciones y emociones que tradicionalmente vive la hostelería cuando mira la caja o la cantidad de público en sus salones ha empezado a alcanzar niveles nunca vistos en sus puntos álgidos, algo que tiene que ver con la posibilidad de extender su horario y convivir con los actos públicos o agendas culturales. De igual modo que en Navidad sirvió de colchón para la posterior cuesta de enero, la ampliación de horario con motivo de los carnavales acudió al rescate de un sector acostumbrado a adelgazar sobremanera en el primer trimestre del año. Donde todavía resuenan los ecos de la fiesta, tanto por parte de los clientes como en forma de celebración de los empresarios, es en un ocio nocturno al que cada vez que abren la mano con la licencia marca un nuevo récord histórico.



El primer carnaval con horario ampliado dejó momentos de lleno hasta el punto de no caber un alma más en la calle durante algunas actividades o desfiles en la zona centro. La calle de la Barrera, la plaza del Humor o la zona de la Cormelana rebosaron en el sentido más estricto de la expresión. Y la capacidad de la restauración y los bares tradicionales no era proporcional a la potencialidad de clientes. Mantuvo el tipo el despacho de laconadas, y es ahí donde empieza a explicarse la bendición que para el sector supone una medida de gracia de dos horas: si hay una determinada actividad, concierto o recital dentro de la programación cultural de la ciudad no existe un único turno de despacho previo, sino que al filo de la medianoche también uno puede entrar a cenar. Sucedió, por ejemplo, cuando Mojinos Escozíos se adentraron en el Martes de Carnaval con sus últimas canciones. Quedó demostrado en agosto que esas dos horas pueden salvar meses de trabajo, lo mismo sucedió en Navidad y ahora en carnaval, unas fechas más complicadas.



El vaso comunicante que supone el ocio nocturno respecto a la hostelería sí es capaz de dar cabida y fiesta a los miles de personas que poblaron las calles día sí y día también durante la festividad de los disfraces, y puede hacerlo con opciones prácticamente para todos los gustos y a tiro de caminata corta.



La tradicional rivalidad histórico-mainstream entre Halloween y carnaval, llevada a la facturación, suponía un duro reto para que el Entroido superase la segunda noche en facturación de 2022. La ventaja con la que jugó para lograrlo fueron las dos horas extra que no existieron por el día de Difuntos.



Solamente la zona del puerto, con el recuento de entradas vendidas para las diferentes fiestas temáticas, acogió un total de 10.000 visitantes, otro récord histórico que puso el Lunes de Carnaval incluso por delante de Halloween 2022. Existe unanimidad en el análisis: nada de eso sería posible sin la ampliación de dos horas concedida por el Ayuntamiento. El resto de zonas, tanto la Ciudad Vieja, como la Cormelana o La Marina y el Orzán también superaron sus propias expectativas de negocio.



En el horizonte está ahora una cuarta ampliación con motivo de Semana Santa que, con toda seguridad, será solicitada.