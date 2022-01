Hakan Hardenberger | “Una buena pieza musical cambia contigo, con tu vida”

Considerado uno de los mejores trompetistas del mundo, el sueco Hakan Hardenberger se unirá hoy, y mañana, a la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) en los dos conciertos de abono del Palacio de la Ópera (20.00 horas), en los que interpretará el concierto para trompeta de Henri Fredien Tomasi, una pieza que le ha acompañado toda la vida, pero a la que ha encontrado una nueva vida gracias al director de estas dos actuaciones en A Coruña, Fabien Gabel.



¿Qué siente uno cuando le encuentra un nuevo sentido a una composición que lo ha acompañado toda la vida?

Eso es lo bueno de la música. La buena música nunca llega a aburrir, siempre vive contigo. Si la música es aburrida, siempre suena igual, pero una buena pieza de música cambiará contigo, con tu vida. Eso es lo que marca la diferencia entre lo bueno y lo malo (ríe).



No es la primera vez que actúa junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia, ¿qué opina del proyecto que tienen?

Es una orquesta muy buena, en una ciudad preciosa. Es muy positivo que haya una orquesta tan buena en esta esquinita de Europa y es una prueba más de que, como seres humanos, necesitamos a la música en nuestras vidas.



Ha estado ligado a la trompeta toda su vida, ¿era el instrumento que le gustaba o llegó de casualidad?

Creo que la primera que la tuve llegó por casualidad. Cuando tenía ocho años, mi padre me compró una trompeta por Navidad, más bien como una broma, pero la trompeta era de verdad, no de juguete. Y se convirtió en amor desde el principio, aunque también tuvo mucha importancia mi primer profesor, que me transmitió ese amor por la música.



No acostumbramos a ubicar al trompetista como solista habitual y lo vinculamos más a otros estilos.

La trompeta siempre tuvo su espacio importante en la orquesta, con compositores como Mahler, pero como solistas había menos piezas, alguna de Haydn, pero en los tiempos románticos no estaba considerado así. Cuando llegó el jazz, demostró que la trompeta es algo más que fanfarria. Pero creo que está cambiando esa percepción del solista, ya no es solo para el violín (sonríe).