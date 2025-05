¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña? Ciencia, punk, humor y emoción en Riazor

A Coruña se prepara para un fin de semana cargado de propuestas culturales, musicales y deportivas que dibujan un menú diverso y estimulante para todos los gustos. Desde el Día de la Ciencia en la Calle hasta el concierto de Bad Religion, pasando por jornadas familiares y una doble cita de infarto en Riazor, aquí tienes todo lo que no te puedes perder del viernes 9 al domingo 11 de mayo.

Viernes 9

La música abre el fin de semana con dos propuestas muy distintas, pero igual de potentes. A las 20.00 horas, el Teatro Colón acoge TAIBO, un proyecto único que une a tres pianistas excepcionales: Rosalía Gómez Lasheras, Abe Rábade y Alejandro Vargas. Juntos rescatan la obra perdida del compositor compostelano Luis Taibo en un espectáculo que rompe los límites entre jazz, clásica y electrónica. La palabra poética y una presencia sorpresa terminarán de envolver esta experiencia singular.

El Palacio de la Ópera acoge con una triple sesión este fin de semana el Carmina Burana de La Fura dels Baus. Un espectáculo sensorial, musical y teatral, vital y enérgico, que, a través de impactantes escenas, efectos especiales e incluso fragancias primaverales, se sumerge de lleno en el universo de La Fura dels Baus. Las sesiones serán el viernes, sábado y domingo a las 20.30 horas.

A las 21.30 horas, la sala Mardi Gras cambia completamente de tono con la energía sin freno de Los Sex, banda madrileña de rock & roll que llega a A Coruña con su gira “Los Reyes del Mambo”. Presentarán su primer LP en castellano, con ese estilo alegre, canalla e irreverente que los ha llevado al éxito en escenarios como el Palacio de la Prensa de Madrid. Abrirá la noche Demenzia Social, un joven trío coruñés con ganas de hacerse oír.

Sábado 10

La jornada del sábado estará marcada por el Día de la Ciencia en la Calle, una fiesta del conocimiento en el parque de Santa Margarita. Más de un millar de escolares y profesionales compartirán talleres, experimentos y actividades científicas para toda la familia. Además, habrá jornada de puertas abiertas en los Museos Científicos (Casa de las Ciencias, Domus y Aquarium Finisterrae), con sesiones especiales en el planetario y actividades desde las 10:00 hasta las 19.00 horas.

En paralelo, Santa Cruz (Oleiros) celebra un año más la Festa da Lingua, una jornada pensada para disfrutar en familia del gallego y la cultura popular. Desde las 12.00 horas habrá teatro, juegos tradicionales, espectáculos para bebés y conciertos llenos de humor. La inscripción previa es necesaria en algunos casos, así que conviene consultar los formularios habilitados.

Y cuando caiga la noche, el punk tomará la ciudad con una cita histórica: Bad Religion regresa a Galicia dentro de su gira “45 Years Doing What You Want”, con un concierto que promete repasar toda su carrera. Estarán acompañados por Agnostic Front, Strungout, los catalanes CRIM y los canadienses Belvedere, en un cartel que hará vibrar a los más fieles del género. Una oportunidad única para los amantes del punk y el hardcore.

Domingo 11

El domingo se vive con el corazón en un puño para los aficionados del Dépor. A las 12.00 horas, el Deportivo Femenino recibe al Sevilla en Riazor en su último partido como local de la temporada. Con la permanencia en juego, el equipo de Fran Alonso buscará una victoria para certificar la permanencia de forma matemática y seguir soñando en la Liga F.

Por la tarde, nueva cita en el templo blanquiazul: el Fabril de Manuel Pablo inicia su lucha por el ascenso a Primera Federación. A las 19.00 horas se enfrenta al UCAM Murcia en la ida de la primera eliminatoria de playoff. Riazor será clave para llevar un buen resultado a la vuelta.

Y para cerrar el fin de semana, el Corufest acoge a Bob Pop con su nuevo espectáculo 'Hablar no sirve. De nada', una pieza íntima, provocadora y profundamente humana que reflexiona sobre el amor, el cuerpo y la necesidad de entendernos. Será a las 20.30 horas en el Teatro Colón, ideal para bajar el telón con cabeza y corazón.