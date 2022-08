Hace 25 años: Un túnel para la ronda de Outeiro y el Depor echa a Madar

El periódico del 6 de agosto de 1997 abría con los datos de paro en 1996, en los que Galicia fue la comunidad con peores datos, la llegada de las primeras reses al Coliseo para la feria taurina y la decisión de directiva y entrenador de que Madar no vuelva a vestir la camiseta del Deportivo.

Vista parcial de donde se construirá el parque de San Diego

Construir un pabellón y una piscina en el parque de San Diego costará 530 millones



El parque de San Diego, uno de los futuros pulmones verdes de la ciudad, comienza a tomar aire. El Ayuntamiento sacó el pasado lunes a concurso la redacción de los proyectos de ejecución y la dirección de las obras del polideportivo y la piscina que se instalarán en la zona. El complejo deportivo contará con solárium, gimnasios, sauna e hidromasaje. La inversión total alcanza los 532 millones de pesetas.

Proyecto de tu00fanel de la ronda de Outeiro

El conflictivo túnel de la Ronda de Outeiro



El túnel de la Ronda de Outeiro, un proyecto que causó una gran polémica entre los vecinos, cuenta ya incluso con algunas partidas presupuestarias fijadas, según aseguró el concejal de Obras Públicas, Florencio Cardador. La solución de construir un túnel para descargar de tráfico la confluencia de la Ronda con la Avenida de Finisterre provocó el rechazo de un sector del vecindario, fundamentalmente de los comerciantes.

Derribo de una casa en la avenida del Pasaje en 1997

Derriban una de las casas afectadas por las obras del enlace del Pasaje



El Ministerio de Fomento continúa con los preparativos de las obras de reforma de los enlaces del Puente del Pasaje. Como parte de estos trabajos previos, ayer fue demolida una de las casas que se encuentran en la zona donde comenzarán las obras en septiembre.

Vituco Leirachá

Vituco Leirachá cumple medio siglo dedicado a la información



Dicen del saurio que era un animal de ojos vivos que no dejaba escapar ni el más mínimo detalle acontecido a su alrededor. La escritora Gema Veiga se ha servido de los ojos de un gran saurio de nuestros días, Vituco Leirachá, para narrar los sucesos y describir los personajes que cambiaron la ciudad de La Coruña durante medio siglo. No en vano lleva Vituco dedicando su vida al periodismo desde hace ya cincuenta años. Entró en el año 47 a trabajar en La Voz de Galicia y recuerda el mundo del periodismo en el que se salía a trabajar a las cinco de la mañana: “A esas horas íbamos a comer chuletas con patatas fritas al “Licorero”, el único bar de la ciudad que estaba abierto a esas horas. Allí nos reuníamos para cenar los profesionales de la noche, los que estábamos levantados a esas horas… periodistas, camareros, músicos y mujeres de vida alegre”. Sobre aquellos tiempos “que no volverán” afirma que “eran diarios hechos a brazo, como el chocolate… el periódico de la linotipia y el plomo, todo eso le daba otra esencia”.

Mickael Madar

El Deportivo zanja la indisciplina de Madar con su salida del club



El consejo de administración del Deportivo ha decidido dar carpetazo al expediente abierto a Mickael Madar facilitándole los trámites para que abandone la disciplina del equipo coruñés lo antes posible. Este acuerdo fue adoptado después de que Carlos Alberto Silva y José Manuel Corral mantuvieran una reunión con Augusto César Lendoiro y dos consejeros del club durante la noche del pasado lunes. Todo se produjo a raíz de un incidente en uno de los entrenamientos. Madar entró de forma poco ortodoxa a Mauro Silva durante un lance del partidillo y, cuando el entrenador pidió un poco de tranquilidad, el jugador, de forma despectiva, le faltó al respeto. En el hotel, el francés mantuvo su postura y todo desembocó con su salida de la concentración. El entrenador fue contundente y pidió la salida de Madar del Deportivo.