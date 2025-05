Las inundaciones causadas por una tromba de agua en Betanzos y las serias amenazas de despidos para los trabajadores de la Fábrica de Armas eran dos de las noticias de portada de El Ideal Gallego tal día como hoy pero en el año 2000. Hace 50 años, en 1975, los protagonistas eran los miembros del Circo de Bruselas, que aprovecharon su visita a la ciudad para bautizar a uno de sus más nuevos miembros, hijo y sobrino de los payasos, en la iglesia de Santa Lucía. En 1950, los sucesos copaban el interés informativo. Por un lado, un percebeiro que había sido arrebatado por un golpe de mar en la zona del monte de San Pedro y, por otra, una agresión a un vecino de Puerta de Aires, ambas sin consecuencias demasiado graves.

Portada 4 de mayo 2000

Hace 25 años | Una tormenta de apenas 15 minutos inunda locales y viviendas en Betanzos

Fueron suficientes 15 minutos de lluvia para que varias casas de planta baja y algunos establecimientos de distintas calles de la capital brigantina sufriesen inundaciones. Mientras unos se asomaban a la ventana para comprobar con sorpresa la tormenta que caía en Betanzos, otros salían por la puerta escoba en ristre para hacer frente a la película de agua que se había formado en el suelo. El peor parado fue el mesón Arcos, en la calle de Rollo, pues los registros no fueron capaces de recoger toda la lluvia caída en tan poco tiempo y las consecuencias no se hicieron esperar: unos diez centímetros de altura alcanzó el agua. No lo pasaron mejor los propietarios de varias casa de planta baja de la zona de Bellavista, donde tuvieron que pelear con el agua que salía por los registros y la que entraba directamente por la puerta principal.



Por otra parte, el plan industrial para la Empresa Nacional Santa Bárbara que entregó la SEPI a los sindicatos prevé una reducción de plantilla en A Coruña, según confirmó el presidente del comité intercentros, Roberto Tejido. Según el representante sindical, el documento no solo aporta nada nuevo al extracto que en días anteriores les facilitó la SEPI, sino que además no ofrece una salida laboral a los 203 trabajadores que actualmente están en la fábrica.

Portada 4 de mayo 1975

Hace 50 años | Bautizo en Santa Lucía con los payasos del circo

El circo crece y se multiplica. Y del más difícil todavía, del cómico de vida triste, del amor de la trapecista y de los tópicos y leyendas de la carpa se salta al hecho real y ajustado. Fue bautizado en la ciudad, en la iglesia de Santa Lucía, el hijo de uno de los payasos que forman la troupe del Circo de Bruselas, que estos días actuaba en nuestra ciudad. Los payasos –padre y los hermanos– formaban con sus respectivas esposas en la escalinata del templo tras haber cristianado al neófito. En las sesiones del circo de ayer sonaron aplausos de gala para la familia.



Además, la Permanente tendrá que votar sobre el plano de la reparcelación de la plaza de toros-Casino-Primera Coruñesa, en el que aparece una parte destinada a aparcamiento subterráneo, en la confluencia con la calle Médico Rodríguez.

Portada 4 de mayo 1950

Hace 75 años | Marinero arrebatado por un golpe de mar en San Pedro

Cuando se hallaba cogiendo percebes en unas rocas próximas al monte de San Pedro fue arrebatado por un golpe de mar el vecino de Peruleiro Manuel Sánchez Casal, pero tuvo serenidad y pudo asirse a una peña, saliendo luego a tierra. Como en el accidente se ocasionó lesiones en el codo y mano del lado derecho y en el pie izquierdo, pasó a la Casa de Socorro del Hospital y en aquel centro se le hizo la cura de urgencia. Su estado se calificó de carácter leve, salvo complicaciones.



Para completar el capítulo de sucesos, un joven de 23 años, vecino de la calle Puerta de Aires, 13, fue agredido en un establecimiento por un individuo cuyo nombre ignora y resultó con una fuerte contusión en el maxilar superior y con la pérdida de dos dientes. Fue asistido en la Casa de Socorro del Hospital.