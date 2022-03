Hace 25 años: Los terrenos anexos a Riazor y cruzada de Lendoiro contra la FIFA

El periódico del 26 de marzo de 1997 abría con la partida del primer grupo de la nueva Agrupación Galicia, la guerra judicial iniciada por Lendoiro contra la FIFA y la Federación y la denuncia de acoso por parte de la Xunta a la ciudad de Javier Losada, que afirma: "La Coruña batirá records en peajes".





La Coruña entrará en el Guinness por estar rodeada de peajes

"El Ayuntamiento tiene más deudas que ayer poer menos que mañana. La fórmula está en poder asumirlas", anunció sin perturbarse el portavoz municipal Javier Losada, que ayer reveló que el Gobierno municipal se ha endeudado en 200 millones con respecto a 1996, aunque matizó que esto se hace por el bien de los ciudadanos. Losada, "como coruñés y responsable político", habló de "acoso económico e institucional no acorde con el respeto que tienen que tener las instituciones y no acorde con la aportación que hace la ciudad a la riqueza de Galicia". "No es sólo que haya que pagar una circunvalación de pago, es que a este paso y como siga adelante el peaje de la autovía de Carballo vamos a tener que entrar en el libro de los Guinness", señaló.









El Finisterre tendrá la mayor oferta hotelera de salones de la ciudad

El hotel Finisterre dispondrá a partir de este verano de la mayor oferta de salolones hoteleros de toda la ciudad y una de las mayores de toda Galicia. Con la reforma que se está llevando a cabo en el antiguo bingo del edificio, el hotel contará con un total de cinco salones de diferentes tamaños que tendrán una capacidad conjunta de 2.150 personas, siendo el más grande el salón Victoria, con 780 metros cuadrados.









El terreno anexo al estadio: un enigma 835 días tras su primera adjudicación

Han pasado 835 días desde la primera adjudicación (y última por el momento) de la parcela anexa al estadio de Riazor y los coruñeses desconocen todavía qué solución tendrá el caso. La historia tomó desde su arranque un camino pedregoso: El Deportivo presentó una oferta que no llegó a tenerse en cuenta por consdierar una ponencia técnica municipal constituida a tal efecto que había sido entregada fuera de plazo. El 12 de diciembre de 1994 el Ayuntamiento resolvió a favor de Xarosa (único ofertante válido) el concurso. La empresa se comprometía a invertir en la parcela 2.800 millones y a pagar un canon de 500 al Ayuntamiento. Pero Xarosa nunca llegó a pagar: el Plan General recortaba sustancialmente las pretensiones de la empresa. En el interin, el Deportivo planteó un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la resolución del concurso y solicitó al Ayuntamiento que le cediese los terrenos, ofreciendo primero 500 millones de pesetas y, finalmente, 950, para construir dos campos de fútbol y la sede social del Deportivo. El Ayuntamiento decidirá el destino de la parcela tras revisar el Plan General.





Comienza la "cruzada" de Lendoiro

Augusto César Lendoiro, presidente del Deportivo, que seguirá ejerciendo como tal ante la Federación Española de Fútbol y ante la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, según anunció ayer, a pesar de que el máximo órgano del fútbol mundial len confirmó la inhabilitación de dieciocho meses para ejercer su cargo, tal y como había acordado el Comité Disciplinario de la FIFA en su día por haber acudido a los tribunales de justicia, a raíz del cierre del estadio de Riazor. Lendoiro, según sus propias palabras, actuará siempre a título individual contra los organismos federativos y en defensa de sus propios derechos como ciudadano de acudir a los tribunales de justicia ordinaria.