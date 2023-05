Hace 25 años: Sospechas de maletines en el Depor-Compos y una cura para la hepatitis en el Canalejo

El periódico del 12 de mayo de 1998 llevaba a su portada que la incidencia del sida se redujo un 30% en Galicia, el Ayuntamiento permite la demolición del asilo de ancianos de Adelaida Muro, la evolución del paro en abril deja la tasa de desempleo en Galicia en el 15,09 por ciento, un tranvía para 108 pasajeros circulará por el Paseo Marítimo, el Ministerio de Educación estudia un examen para subir nota en Selectividad, los reyes irán a Cuba en la primavera de 1999 y la derrota del Deportivo levanta sospechas de amaño fuera de Galicia.

María espera, sentada en un banco junto a los urinarios, que alguien le dé una explicación, mientras observa a los jardineros / Gago

Fuera de servicio

La limpiadora de los urinarios de los jardines de Méndez Núñez lleva once días esperando en su puesto de trabajo que le expliquen por qué los baños están cerrados. María lleva nueve años como empleada limpiando los aseos de los jardines para la empresa Edlasa. "El último día de abril llegaron al mediodía los del Ayuntamiento y me pidieron las llaves. Cerraron los baños y me dijeron que me fuera", asegura. Lo mismo ocurrió a compañeras en los parques de Santa Margarita y San Carlos, que también siguen respetando el horario laboral a falta de explicaciones. Mientras tanto, Edlasa explica que comunicó al Ayuntamiento su cese voluntario de la concesión.

El complejo presentará los resultados obtenidos con el nuevo fármaco contra la hepatitis C en 32 pacientes

El Juan Canalejo pone a prueba con éxito un combinado de fármacos contra la hepatitis C

Un nuevo tratamiento contra la hepatitis C está logrando la curación del 50% de los pacientes, según destaca la doctora Soledad López, especialista del Juan Canalejo, uno de los centros españoles que están poniendo a prueba el nuevo fármaco. La terapia se basa en el uso combinado del Interferón, hasta hace poco tiempo el único medicamento contra este virus en el mercado, con la Rivavirina. La tasa de incidencia de A Coruña coincide con la estatal, de entre el 1 y el 2%. Sin embargo, en el caso de los toxicómanos, esta aumenta hasta el 90%.

Un pontevedrés hiere a su mujer tras participar en "Lo que necesitas es amor"

La pareja formada por Belén y Manuel se casó recientemente tras emitirse su reconciliación en el programa de Antena 3 "Lo que necesitas es amor". Sin embargo, la joven resultó herida por un navajazo que le propinó su marido, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital con una herida en el brazo.

Un aficionado que se disfrazó de "hombre del maletín" se paseó el domingo por Riazor / Pedro Puig

La humillante derrota levanta sospechas

El presidente del Salamanca, Juan José Hidalgo, ve un "escándalo" la victoria del Compostela por 2-6 en Riazor. "En el fútbol ocurren cosas como estas que no son lógicas, pero las tienes que aceptar porque es así", aseguró, aludiendo a que los resultados de los rivales por el descenso tampoco favorecieron al Salamanca, tras las victorias del Oviedo y el Racing y los empates del Mérida y el Tenerife. El presidente charro incidió en el hecho de que un solo defensor hubiese tenido tres fallos determinantes. Aunque no dijo su nombre, la redacción de El Ideal Gallego pudo averiguar que se refería a Nourredine Naybet, compatriota y gran amigo del compostelanista Chiba.