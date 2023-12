Hace 25 años | La roca frena dos aparcamientos y recuerdos del 'Whisky Club'

El periódico del 14 de diciembre de 1998 llevaba a portada la primera derrota del Depor en ocho jornadas, la retirada de la protección policial al PP en Euskadi y un mercante chipriota sin carga, encallado en Corcubión.

Xerardo Estévez: "Mi rivalidad con Francisco Vázquez es de broma"

El próximo sábado deja el despacho que ocupa desde hace quince años como alcalde de la capital de Galicia. Con un premio europeo de Urbanismo a sus espaldas y la satisfacción de haber hecho bien los deberes, Xerardo Estévez quiere irse "en silencio" y sin hacer sombra a nadie. Volverá a ejercer de arquitecto para recuperar los proyectos que dejó aparcados. Sobre su rivalidad con Francisco Vázquez asegura: "Nuestras competitividades son de broma si se comparan con otras como Gijón con Oviedo, San Sebastián con Bilbao o Girona con Lleida, por ejemplo. Da la sensación de que, además, somos enemigos y ni mucho menos. Yo con Paco y él conmigo tenemos una relación fenomenal".

La roca frena las obras de dos garajes

La roca ha frenado la construcción de dos de los tres aparcamientos que se inaugurarán a lo largo del próximo año. Los garajes subterráneos de Linares Rivas y de la calle Monforte han sufrido importantes retrasos, al localizarse más piedra de la prevista al inicio de los trabajos. No es el caso del polémico "parking" de Salgado Torres, sobre el que se creará la plaza del Cómic, que abrirá a finales de febrero. Los otros dos no estarán operativos hasta marzo o abril.

Enrique Martí /Pedro Puig

Enrique Martí: "Aún hay noches en las que sueño con el 'Whisky Club'"

Cualquier tiempo pasado no fue necesariamente mejor, ni tampoco obligatoriamente peor. Sencillamente eran otros tiempos. Y en ese recuerdo de muchos coruñeses permanece un local de dimensiones acogedoras, situado en la avenida de La Marina, que se convirtió en la década de los años 60 y 70 en uno de los puntos clave del ambiente de la ciudad, el 'Whisky Club'. "La idea de montar un local pequeño que fuera un lugar de reunión donde poder conversar, tomar una copa, escuchar música y bailar, si uno tenía con quien, surgió en Madrid, en 1960, después de visitar varias veces el famoso 'Whisky Jazz' de Marqués de Villamagna. Nosotros teníamos un local en La Marina cuyas características permitían instalar un local de este tipo, solo que en el viaje de traslado ambiental de Madrid a Coruña el jazz se quedó en el camino. En su lugar nació el 'Whisky Club' el 22 de diciembre de 1961", afirma Enrique Martí Méndez, propietario del 'Whisky Club'. Reservaban las mesas, venían pandillas de amigos y la música era la que elegían los clientes. Hubo una época en la que se conoció al local como "La Vicaría" porque por allí pasaban todas las parejas de novios con llamadas telefónicas inexistentes. "Eran exigencias de las normas morales de la época. Cuando una pareja estaba un poco lanzada y se besaba en público, un camarero se acercaba a la mesa y con toda corrección avisaba al hombre de que le llamaban por teléfono. Cuando llegaba al vestíbulo se le apercibía de que no estaba permitido besarse en la sala", recuerda Martí. El fin llegó por no tener salida de emergencia. El propietario intentó solucionarlo con reformas y obras pero no fue posible. ¿Nostalgia? "Sí, mucha, hay noches en las que sueño y me parece estar aún viviendo aquel ambiente", confiesa.