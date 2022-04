Hace 25 años: Reforma del hotel Atlántico y futuro incierto para el Avenida

El periódico del 3 de abril de 1997 abría su edición con la posibilidad de que se anunciase el compromiso de la infanta Cristina con el jugador de balonmano Iñaki Urdangarín, que Silva quiere que Djukic siga en el Deportivo y que la cadena NH se gastará 500 millones en "lavarle la cara" al hotel Atlántico.





La cadena NH invertirá 500 millones en reformar el hotel Atlántico

La cadena hotelera NH (Navarra Hoteles) desembarcará en La Coruña con la adquisición del Atlántico, que cerrará sus puertas en un plazo de quince días para someterse a una importante reforma, explicó el presidente y fundador de la empresa, Antonio Catalán Díaz. El emblemático establecimiento abrirá nuevamente a partir del uno de julio para cubrir la temporada veraniega, tras realizar una inversión de 500 millones de pesetas en las obras de la mejora.









Futuro incierto para el cine Avenida

El cierre del cine Avenida ha abierto un periodo de incertidumbre para el inmueble, un edificio Art Decó, construido entre 1937 y 1941 por Ramón Villar, el arquitecto que creó el Kiosco Alfonso. El inmueble, situado en una de las "manzanas de oro" de la ciudad por el alto precio de su suelo, no está incluido en los catálogos de edificios protegidos de la Dirección Xeral de Patrimonio por lo que no cuenta con ningún grado de protección ante eventuales alteraciones arquitectónicas.





Las campanas de boda vuelven a sonar en la Familia Real

Una cadena de televisión dio una exclusiva. Primero del posible noviazgo entre la infanta Cristina y el jugador de balonmano Iñaki Urdangarín. Ayer, ante la inminencia del anuncio oficial de compromiso, que, según Antena 3 Televisión, podría tener lugar cuando los Reyes regresen del viaje oficial que hoy emprenden a México y Estados Unidos. Una noticia que parece probada hasta el punto de que la cadena ha adelantado que la pareja está buscando un monasterio en Cataluña para la celebración del enlace.









El Fadesa Oar Culleredo no se rinde

El Fadesa no se rinde. A pesar de que el conjunto, por segundo año consecutivo, no logró clasificarse para la fase de ascenso a Primera Nacional, su presidente, Carlos Resch Zafra, no arroja la toalla y afronta el futuro con optimismo e ilusión. La mala clasificación del Fadesa, la peor de los últimos ocho años, se debe, según Resch, a "un cúmulo de circunstancias que desencadenó la lesión de Juan Cillero".