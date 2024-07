Hace 25 años | Presentación de la "R" del Grupo Gallego de Cable y Makaay ficha por seis años

El periódico del jueves 1 de julio de 1999 destacaba en su portada la defensa de los dirigentes del PP de Romay, la puesta en marcha del Grupo Gallego de Cable "R" y la intención del Ejército de continuar con su política de cesión de propiedades en Galicia.

Lendoiro, en el ultimo pleno de la legislatura

El PP provincial abre un frente contra Lendoiro y respalda a Romay

Para Augusto César Lendoiro no queda nada que decir sobre las pasadas elecciones. Dejó de hablar, después habló y ayer sentenció: "Asunto zanjado", dijo en su breve despedida de María Pita. Sin embargo, no parece que el asunto se dé por cerrado entre los dirigentes populares, pues fueron varios los que criticaron las declaraciones vertidas contra el presidente del PP coruñés, José Manuel Romay Beccaría. El propio ministro de Sanidad salió al quite. Y, por si no fuera suficiente, la dirección provincial del Partido Popular abrió un frente en el que reclamó un frente en el que reclamó el apoyo de sus alcaldes para acallar al aún responsable de la Diputación. "Repudiamos los ataques injustificados e injuriosos de Lendoiro y apoyamos a Romay en el ejercicio de su libérrima voluntad", manifiestan los que han suscrito un texto que concluye con una crítica a la actitud de Lendoiro durante las elecciones, "que poco ha contribuido a los buenos resultados del PP en la provincia".

El Grupo Gallego de Cable destinará 50.000 millones a su red de fibra óptica

El Grupo Gallego de Cable, integrado por varias empresas de comunicaciones y de otros sectores, prevé invertir unos 50.000 millones de pesetas (de los cuales 7.000 ya están comprometidos) para crear su propia red de infraestructuras de telecomunicaciones en Galicia en los próximos años. La nueva imagen de la empresa, representada por una "R", fue presentada ayer por el presidente del Grupo Cable, Honorato López Isla, y el director general, Arturo Dopico, en un acto realizado en Santiago. La "R" que simboliza la imagen corporativa de la empresa surge después de un exhaustivo análisis de mercado y tras consultar con los más relevantes prescriptores sociales, personalidades del mundo cultural, empresarial, político y académico. Es la primera compañía que utiliza una sola letra para su denominación.

Tripulantes despedidos del Helimer se cuelgan de la Torre

Una protesta ondeó en la Torre

Dos tripulantes despedidos del Helimer se colgaron a mediodía de ayer de la Torre de Hércules para protestar por su situación, en la que también se encuentra otro compañero destinado en Canarias y denunciar la política laboral de la empresa que opera en este servicio dependiente de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo (Sasemar). Aseguran que obligan a los empleados a turnos inhumanos que ponen en peligro las operaciones y propician los accidentes.

Sir John Moore

Un historiador americano retrata la "criminal conducta" de Moore

El profesor de Historia John L. Tone, del Georgia Institute of Technology, se asoma a las librerías con un volumen que, a buen seguro, despertará fantasmas del pasado y provocará las iras de los más patriotas". 'La guerrilla española y la derrota de Napoleón', que edita Alianza, reescribe la invasión francesa y la consiguiente reacción hispana, recuperando una visión "disidente" de las luchas napoleónicas en Galicia. En este ensayo, el propio general John Moore queda retratado de una forma diferente a la convencional, en la que el heroísmo se transforma en "pillaje sin compasión". Aporta un testimonio del general de La Romana, que acusaba: "El general Moore y su exército han huido vergonzosamente hasta Lugo con el mismo desorden y escandalosos excesos de sus tropas, que lo hizo desde Astorga. Es criminalísima su conducta, nos ha perdido el Reyno de Galicia, ha infundido el desaliento, el terror y el disgusto en el exército. Ha echado sobre el suyo el odio y el aborrecimiento de los pueblos, con sus vejaciones, asesinatos, robos e incendios".

Jose Hierro plantó un ciprés /Torrecilla

José Hierro: "Vengo a mi tierra y no es peloteo"

El poeta José Hierro (Madrid, 1922) ha tallado desde la publicación en 1937 de sus primeros versos en "Romancero general de la guerra de España" una de las obras más rigurosas, profundas y fieles a sí mismas de las letras ibéricas. Ayer visitó A Coruña para abrir, con un recital en el pazo de Mariñán, los actos del premio Miguel González Garcés. Hierro, que estuvo acompañado de Manuel María, Bernardino Graña, Salvador García Bolaño, Luz Pozo y Carlos Casares, plantó en los jardines de la ría del Mandeó un ciprés, "hijo" del centenario árbol de Santo Domingo de Silos.

Roy Makaay posa con la bandera del Depor

Roy Makaay cede en sus pretensiones

Es el primer jugador holandés en los 93 años de historia del club herculino. Roy Makaay será jugador del Deportivo durante las seis próximas temporadas y tendrá una cláusula de rescisión de diez mil millones de pesetas, después de que el futbolista y el club alcanzasen un acuerdo definitivo. El jugador no quería comprometerse por más de tres temporadas pero tuvo que ceder en sus pretensiones para que el fichaje se llevase a cabo.

Alejandro Avecilla

Alejandro Avecilla anuncia su retirada

El delantero coruñés Alejandro Avecilla anunció su retirada del hockey sobre patines. Pone así punto final a una carrera que inició a los 16 años, cuando debutó con el Dominicos en Primera División. Militó dos temporadas también en el Liceo y las seis últimas en el Reus Deportivo. Alejandro, que marcó durante su carrera 635 goles (525 repartidos entre los tres clubes mencionados y 110 con la selección), dijo que había llegado el momento del adiós: "Me costó mucho tomar la decisión, de hecho me duele pensar que no voy a jugar más, pero creo que es el momento adecuado para dejarlo".