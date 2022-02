Hace 25 años: Los prácticos exigen un nuevo canal para petroleros

El periódico del 11 de febrero de 1997 llevaba a portada la petición de los prácticos de un nuevo canal para petroleros, el asesinato de un peluquero y un magistrado del Supremo por parte de ETA y el hecho de que Luis Suárez se perfile como el próximo entrenador del Deportivo.









Los prácticos advierten de que el puerto está "cojo"

Desde el 12 de mayo de 1976, fecha del muy sonado embarrancamiento del "Urquiola", el puerto de La Coruña "está cojo" de accesos para superpetroleros. Así lo sostiene Evaristo Landeira Regueiro, práctico mayor del puerto coruñés. Y seguirá estando cojo, asegura, si la Autoridad Portuaria no decide volar la aguja donde tocó fondo el recordado petrolero. Antes del suceso que tiñó de negro por primera vez las costas coruñésas, dos eran los canales de entrada y salida que empleaban este tipo de buques. El de Punta Herminia (enfilación de Punta Mera) y el Seijo Blanco (enfilación de Punta Fieiteira). Por este último pretendía acceder al muelle petrolero el "Urquiola" pero, a unos cien metros de estribor de este canal, en las inmediaciones del banco Yacentes, se topó de súbito con una traidora aguja rocosa. El obstáculo, cuya presencia había sido advertida por otros buques, no figuraba sorprendentemente en ninguna carta náutica. Sobre el papel, en esta zona la profundidad era de 29 metros. En realidad, era de 11,2, como figura ahora en las cartas. Desde el 12 de mayo de 1976 ningún superpetrolero ha vuelto a acceder por ese peligroso canal, de ahí la "cojera" a la que alude el práctico mayor.









Manuel Yera: "Llega un momento en que la integración en otra ciudad es total"

Manuel Yera Yagüe preside la Casa de Aragón en La Coruña. Es un hombre afable y que, a pesar de los treinta y seis años que lleva en La Coruña, no ha perdido el acento baturro. Precisamente de ese acento y de su tierra presume siempre que puede, sin olvidar en ningún momento los lazos que le unen con la ciudad donde han nacido y crecido sus hijos. "Nací en Villanueva de Gállego, a trece kilómetros de Zaragoza. En el año 196 me enviaron junto con un grupo de ocho aragoneses a poner en marcha la fábrica de aluminio, ya que la matriz estaba situada en Sabiñánigo, en la provincia de Huesca. Ese año fijé mi residencia en La Coruña y aquí llevo desde ese momento", recuerda. Calcula en que la ciudad puede haber unos doscientos aragoneses y, aunque echa de menos su tierra, asegura que la integración, en su caso, ha sido "total".





Un banco británico recomienda que se fusionen las cuatro cajas gallegas

El banco británico NatWest Markets ha realizado un estudio en el que recomienda no sólo la fusión de las tres cajas del sur de Galicia --Ourense, Pontevedra y Vigo-- sino también la del norte, Caixa Galicia. Los datos del informe aseguran que las cuatro cajas unidas tendrían mayor solidez aunque, a la vista de los datos financieros, Caixa Galicia perdería de modo global en la fusión con las otras tres entidades.









John Toshack firmó ayer el finiquito

John Toshack cumplió ayer con su último requisito como entrenador del Deportivo. El técnico galés firmó el finiquito y recibió el talón por las cantidades que tenía pendientes de cobrar por su trabajo y se marchará de la ciudad entre hoy y mañana. Luis Suárez es una de las posibilidades más firmes de las que baraja la directiva, después de que las negociaciones con Luis Aragonés estén en punto muerto. Desde su casa de Milán, Luis Suárez asegura que está sorprendido por la noticia: "No hay nada de nada porque nadie me ha llamado, ni directa ni indirectamente. Sólo vosotros me estáis llamando para conocer la veracidad de estos rumores que están circulando en las últimas horas", explicó.









Cristina Fernández asegura son son superiores a sus rivales

A poco más de una semana para que empiece la Liga Femenina de Hockey sobre patines, el INEF Galicia prepara este inminente inicio con los partidos de Copa. Este torneo supone para las que prepara Alberto Areces y según manifiesta una de las jugadoras, Cristina Fernández Cid, "una verdadera pretemporada". El INEF es el vigente campeón de la Liga Gallega aunque revalidar el título se ha puesto cada vez más caro. "Por fortuna para nuestro deporte, cada vez hay más nivel y cuesta más ganar; sin embargo, creo que un año más somos superiores a nuestras rivales", afirma la jugadora.