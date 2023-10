Hace 25 años | Pintura de antes de la guerra y conflicto por la falta de pescado

El periódico del 4 de octubre de 1998 llevaba a portada la falta de pescado en la lonja por el conflicto entre los armadores y la Sociedad de Estiba y Desestiba, la inauguración de una exposición sobre el arte español de la posguerra y el inicio de campaña de Borrell a la presidencia del Gobierno.

Indignación entre los placeros por el conflicto del muelle

Cuando el Muro se para, la ciudad se para. Esta es, al menos, la sensación que tienen los placeros coruñeses que se dedican al pescado. Y no van desencaminados. Si no se encuentra una salida rápida al conflicto entre la Sociedad de Estiba y Desestiba (Sestico) y los armadores de Gran Sol, apoyados ahora por los exportadores y subastadores, las pérdidas económicas serían incalculables. El panorama que ofrecían ayer los mercados no podía ser menos halagüeño: numerosos puestos cerrados por falta de mercancía y otros muchos bajo mínimos.

Miembros de la junior empresa de la Universidad de A Coruña

La Estación Marítima será la sede del "Challenge 99" de Junior Empresas

Las siglas Afpui corresponden a la Asociación para la Formación Práctica Universitaria la Investigación, que un año después de su creación en 1995 decidió integrarse en la Plataforma de Junior Empresas. La Afpui logró este año alzarse con la candidatura para organizar el "Challenge 99", el congreso que anualmente reúne a los miembros de las distintas junior empresas nacionales y europeas.

Orillamar 79

El inmueble de Orillamar, 79, declarado en ruinas

El inmueble ubicado en el número 79 de la calle Orillamar en estado de abandono ha sido declarado ruinoso por el Ayuntamiento. En abril se denunció el desprendimiento de parte de la fachada, que no causó daños.

"Antes del informalismo" muestra el arte renovador que siguió a la guerra

Tras la apertura especial del pasado viernes con motivo de la visita del secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés, el museo de Unión Fenosa inauguró ayer oficialmente la exposición "Antes del informalismo", una prueba fehaciente materializada en más de 50 obras de que también hubo arte renovador y vanguardista en España tras la guerra civil, entre los años 1940 y 1958. Numerosas personas del mundo de la política y de la cultura gallega participaron en el acto, presidido por el consejero delegado de Unión Fenosa, Victoriano Reinoso; el presidente de la Colección de Arte Contemporáneo, Julián Trincado Settier, y el comisario de la exposición, Valeriano Bozal.

Plaza de Panaderas

La antigua plazuela de Panaderas fue renombrada en 1960 como del Pintor Sotomayor

En sesión ordinaria del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 19 de abril de 1960, celebrada bajo la presidencia del alcalde Sergio Peñamaría de Llano, se ratificó el acuerdo de la Comisión Municipal Permanente del 29 de marzo de ese año, de dar el nombre de "Pintor Sotomayor" a la antigua plazuela de Panaderas o del Consulado. La plaza del Pintor Sotomayor se incluía como un nombre más del callejero coruñés como homenaje al ilustre pintor Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza, ex alcalde de A Coruña e Hijo Adoptivo de esta ciudad, que había fallecido recientemente en la capital de España.