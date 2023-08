Hace 25 años: Un "okupa" vive en un barco de La Marina de A Coruña

El Ideal Gallego del 30 de agosto de 1998 llevaba a su portada que el pelotón gallego de aficionados dio colorido al Paseo Marítimo, un jamaicano reside en un barco precintado por la Audiencia Nacional, el Deportivo tratará de sumar hoy su sexta victoria en el campo de Balaídos, la oposición a Castro pide a Fraga que medie para lograr la apertura democrática, Zara amplía su mercado con nuevas tiendas en Tokio y Londres, AENA no pone fecha a la instalación de fingers en el aeropuerto de Alvedro y Javier Losada asegura que no hay enfrentamientos entre la Xunta y el Ayuntamiento.

Enmanuel tiende su ropa en la cubierta del "Mae Ymanjá", en el que se hallaron 2,5 kilos de cocaína

El "okupa" de la Audiencia Nacional

El buque "Mae Yemanjá" fue apresado el 30 de enero de 1996 en la ría de Corme, a unas tres millas del fiero cabo Roncudo. Aunque los marineros declararon que sólo estaban pescando percebes, la bodega portaba cien fardos con otra sustancia que también parece criarse a placer en las rías gallegas: 2.580 kilogramos de cocaína, el mayor alijo de droga incautado en la historia del tristemente célebre narcotráfico autóctono. Dos patrulleras de la Guardia Civil interceptaron el pesquero y lo trasladaron hasta la Dársena de La Marina, donde quedó atracado, hace ya más de dos años y medio. Hasta que se remate el proceso judicial el pesquero sigue atracado, incrustado ya en el paisaje portuario, junto a los veleros y yates de lujo que hacen noche en los pantalanes del Real Club Náutico. Allí, al lado de la patrullera de la Guardia Civil del Mar vive Enmanuel, que ha transformado el "Mae Yemanjá" en su hogar, convirtiéndose en un insólito "okupa" de la Audiencia Nacional. Enmanuel es un tripulante jamaicano del buque que, tras salir de prisión, volvió a bordo, esperando a que las autoridades lo expulsen del país.

El puente que une Salvaterra do Miño y Monçao fue inaugurado el 29 de marzo de 1995

Cuatro puentes internacionales acercarán Galicia a Portugal en el 2000

Galicia y Portugal estarán unidos por cuatro puentes internacionales antes de que finalice el siglo. Está previsto que el cuarto puente, que conectará los dos países, empiece a construirse en 1999. El río Miño ya no será una frontera física entre gallegos y portugueses en vísperas del nuevo milenio. A los puentes que unen Tui con Valença do Minho, y Salvaterra do Miño con Monçao, se añadirán los puentes de nueva construcción entre Arbo y Melgaço, así como el de Goián con vila Nova da cerveira, este último todavía en proyecto.

Vista aérea de una de las plantas de acabado textil del grupo Inditex

Zara inicia su expansión en Japón y ultima el aterrizaje en Gran Bretaña

Inditex continúa desarrollando con paso firme su plan de expansión en los mercados internacionales. Ayer mismo y en un céntrico barrio de Tokio Zara inauguró su primera tienda en tierras niponas. La firma más emblemática del grupo será la encargada de abrir paso en Japón, donde prevé extender su red de establecimientos a lo largo y ancho del país, fundamentalmente en los grandes núcleos urbanos (Tokio, Osaka, Nagoya...).

El fuerte ritmo que se imprimió en carrera caracterizó el Gran Premio Ciudad de A Coruña / Gago

David García se impuso en el Ciudad de A Coruña de ciclismo

El corredor del Aguas de Mondariz David García logró la victoria en la categoría de elite del Gran Premio Ciudad de A coruña que se disputó ayer en el Paseo Marítimo de Riazor ante cientos de personas, que desafiaron a la niebla que se cernió sobre la ciudad.