Hace 25 años: La mejora de la Marina entusiasma y el Depor cae ante el Auxerre

El Ayuntamiento se embolsa 1000 millones por la venta de un solar en Los Puentes

En un negocio suculento se ha convertido para el gobierno municipal la subasta de terrenos, y de especial interés para las arcas municipales ha resultado la venta de una parcela ubicada en el polígono del Paseo de Los Puentes, acto que no requirió, al contrario que en otras ocasiones, la celebración de una nueva convocatoria, circunstancia que obligaría a bajar el precio de salida de la puja. No solo no resultó desierta la subasta. Es más, el Ayuntamiento ha obtenido más dinero de lo esperado, embolsándose 1049 millones por unos terrenos que había tasado en 802. La empresa Gainco fue la que se llevó el gato al agua, tras superar de largo las ofertas de las otras dos firmas que concurrieron a la subasta (General de Promotores, que ofrecía 825 millones, y Compromat, que puso sobre la mesa 902 millones). En el terreno se edificará un conjunto de inmuebles de 10 alturas.

Proyecto del Puerto para La Marina en 1997

La mejora de la Marina ideada por el Puerto entusiasma a comerciantes y hosteleros

Aplauso unánime con leves matices por el anteproyecto de reforma de la avenida de la Marina y el paseo marítimo del Parrote elaborado por la Autoridad Portuaria. Comerciantes, hosteleros, vecinos, gobierno local y oposición municipal elogian la solución ideada por el equipo de Juan Manuel Páramo Neyra para estas áreas, cuyos detalles revela en su edición de ayer El Ideal Gallego.

Djalminha, autor del unico tanto deportivista ante el Auxerre



No hubo remate ni fortuna

El Deportivo corre un serio peligro de quedar eliminado de la copa de la UEFA en la primera ronda tras caer por 1-2. Para que no sea así tendrá que ganar en el campo del Auxerre por dos goles de diferencia, o por uno, siempre y cuando marque tres o más tantos. La misión no sería imposible si el problema del equipo coruñés no fuese su carencia total de remates a portería. Técnicamente es muy superior al Auxerre pero en el fútbol los que hablan y deciden son los goles, que fue lo que puso ayer el conjunto galo.