Hace 25 años: La Mancomunidad tendrá una red ferroviaria propia

El periódico del 22 de diciembre de 1996 llevaba a su portada la red ferroviaria propia que iba a tener la Mancomunidad, la exposición de doscientas maquetas de la historia marítima, los casi seis mil millones de pesetas que juega la provincia a la Lotería y un titular de la entrevista a Xosé Luis Barreiro Rivas: "Mi único enfrentamiento con Fraga fue por teléfono".









La Mancomunidad diseña su futura red de comunicaciones terrestre y marítima

Los alcaldes de La Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros firmaron ayer un convenio de colaboración para resolver de forma conjunta las redes viarias intermunicipales, aunque el proyecto se hará realidad en un plazo de cuatro meses, una vez que concluyan los estudios elaborados por los técnicos de los distintos municipios. A través del convenio suscrito Francisco Vázquez, Manuel Pose, Antonio Varela, Julio Sacristán y Esther Pita adquirieron el compromiso de contratar de manera inmediata la redacción de un Plan de Infraestructura de Red Viaria Intermunicipal, con una red de comunicación marítima, de ferrocarril y un gran pasillo verde a los lados del río Mero. Como paso previo, explicó Vázquez, es necesario conseguir la gratuidad de la Autovía A-6 en el tramo de A Barcala y una descongestión racional del Puente del Pasaje.









Un ejemplar de Morás ganó el quinto "Feirón do Galo" de Arteixo

Un gallo de tres kilos y medio fue el ganador del concurso de la quinta edición del tradicional "Feirón do Galo" de Arteixo, celebrada en la mañana de ayer. Su propietario, un vecino de la parroquia de Morás llamado Rubén García Castro, recibió un premio de 30.000 pesetas y una pieza conmemorativa. En segunda posición quedó el ejemplar de Leonor Caamaño Becerra mientras que el tercer puesto fue para el animal de Visita Patiño Tuset, ambas de Laracha.









Barreiro: "Fraga quedou sen discurso para tapar a desfeita do seu goberno"

Xosé Luis Barreiro, ex vicdepresidente da Xunta, ex delfín de Fraga no PP e ex líder de Coalición Galega, non irá en ningunha lista nas autonómicas do ano que vén. Ofertas non lle faltan (do PSOE entre elas). Hai uns meses rematou a condena de seis anos de inhabilitación por prevaricación que lle fora imposta nun polémico proceso político-xudicial. A "besta negra" de Manuel Fraga aínda se lambe as feridas da súa última derrota electoral. Non mostra especial interés por volver á primeira línea de combate e incluso di, irónico, que lle empeza a coller gusto ao sillón da casa: "Podo aguantar perfectamente 50 anos nel". Sobre Marfany considera que "vaino ter moi difícil". Sobre Fraga di que antes tiña un discurso á contra, con Madrid como referente e, outras veces, de conseguidor. "Antes era suficiente para tapar a desfeita do seu goberno. Agora é a mesma desfeita, pero vese", afirma.





Los coruñeses esperan recuperar con el Gordo una inversión de casi seis mil millones

A las siete de la tarde de ayer todavía se podía observar a algún comprador rezagado que se acercaba a las administraciones de lotería para conseguir el décimo que le solucione hoy la vida con una proverbial lluvia de millones. Este año, los coruñeses hemos echado la casa por la ventana y se han gastado la friolera de 5.846 millones de pesetas en décimos, participaciones y boletos del preciado Gordo.









Una flota en miniatura hace escala en la Estación Marítima

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne, inauguró ayer en la Estación Marítima el I Certamen Nacional de Modelismo Naval Puerto de La Coruña. En el acto estuvieron presentes, entre otras autoridades, el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Páramo Neyra, y el Almirante Jefe de la Zona Marítima del Cantábrico, Gabriel Portal Antón. La muestra, con 200 maquetas, incluye una piscina en la que el visitante puede vivir la experiencia de pilotar un barco teledirigido.