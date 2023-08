Hace 25 años: Ilustres turistas en A Coruña y los precios de los alquileres se duplican

El periódico del 5 de agosto de 1998 llevaba a su portada que el PP y el Bloque secundan la petición del segundo ciclo de Medicina, Cuiña niega en A Coruña que pretenda retrasar la aprobación del Plan General, la Diputación impulsa la cultura en los ayuntamientos, Schurrer se incorpora a los entrenamientos con la plantilla del Deportivo y Francisco Vázquez se irá de vacaciones durante el congreso del PSdeG.



La piscina de San Diego contará con un avso de ocho calles y otro infantil

El complejo deportivo de San Diego, que contará con un pabellón y una piscina cubierta, se convertirá en uno de los más completos y modernos de A Coruña. Los 296 millones de pesetas presupuestados para la piscina se invertirán en dos anualidades: 145,2 millones este año y 150,6 en el primer trimestre del próximo.

El atasco se prolongaba desde el club Financiero hasta la altura de la Audiencia Provincial / Gago

Un choque entre cinco vehículos colapsó la avenida de Alfonso Molina

El habitual problema de salir de la ciudad por Alfonso Molina durante el mediodía se vio ayer agravado por una colisión múltiple, que provocó importantes retenciones de tráfico en esta vía.

El Paseo Marítimo, particularmente Riazor y Orzán, es la zona más codiciada de la ciudad por los visitantes / Pedro Puig

La llegada del verano duplica el precio de los alquileres en A Coruña

Durante los meses de verano también el mercado inmobiliario sube de temperatura en A Coruña. "Las rentas prácticamente se multiplican por dos", señala el responsable de una agencia inmobiliaria. Algunos propietarios de pisos en Riazor, zonas céntricas o incluso áreas antaño menos apreciadas como Matadero o San Roque hacen su particular agosto durante los dos mese de verano gracias al turismo.

Las costas gallegas se llenan de "turistas" ilustres este verano

Por fin agosto se deja sentir con fuerza y, con él, son muchos los gallegos (y algunos no gallegos) ilustres que, aún teniendo su residencia en otras ciudades españolas o del extranjero, retornan a esta tierra para disfrutar de sus vacaciones. Entre ellos destacan cuatro miembros del Gobierno que estos días cambian sus gabinetes por los arenales gallegos. El ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, suele veranear con su esposa, Pilar de la Colina y Unda, y con sus hijos en la casa que tienen en Betanzos. El titular de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy Brey, y su mujer descansan en Pontevedra, mientras que el de Economía, Rodrigo Rato, hace lo propio en Viveiro y la responsable de Agricultura, Loyola de Palacio, en Boiro. En las Torres de Abegondo pasa sus vacaciones la marquesa viuda de Figueroa. Oleiros es el destino de las vacaciones de numerosos visitantes como la condesa de Maceda, de Vilana y de San Román, y sus hermanas -las señoras Pan de Soraluce y Casani-, el ingeniero agrónomo José Manuel Pardo de Santayana y Suárez y su mujer Mari Chari Peñamaría y Suárez, los marqueses de Fuente El Sol y Elena Pan de Soraluce y Olmos, viuda de Álvarez de Mon y Herreros de Tejada. La ciudad de A Coruña es desde hace años el lugar elegido por numerosas familias ilustres para disfrutar de unos días de relajación. Además de Carmen Franco Polo, duquesa de Franco y marquesa viuda de Villaverde, que descansa en la Casa Cornide en la ciudad vieja, estos días visitan la ciudad los marqueses de Loureda, mercedes Tovar y Blanco-Rajoy, viuda de Etcheverría Torres, Carlota Lago y Sánchez, viuda de lama Prada, Inés Lastres, viudade José Luis García-Pita, y Maruja Martínez del Rosal, viuda del general Clavería.

Marta Míguez: "No me parece justo que teniendo la mejor marca no vaya al Europeo"

El atletismo gallego logró el pasado fin de semana en los Campeonatos de España celebrados en San Sebastián uno de sus mayores éxitos de la mano de Marta Míguez Tella. Esta ourensana, afincada en A Coruña, logró la medalla de oro y también, con 56,49 metros, la mejor marca española de la temporada. A pesar de este registro y del triunfo, la lanzadora de 25 años de edad se ve ahora marginada del Campeonato de Europa, en el que otra atleta representará a España en la modalidad de jabalina. "No me parece justo que teniendo la mejor marca no vaya al Europeo", dice.