Hace 25 años: Honoris Causa para Neira Vilas y recuerdo de la batalla de Elviña

El periódico del 17 de enero de 1998 llevaba a portada el doctorado honoris causa de Neira Vilas y la construcción del puente provisional de As Pías.

García Sabell saúda o seu sucesor, Diz Guedes / Gago

García-Sabell: "A cidade dos tranvías de mulas era unha Coruña asombrosa"

O intelectual galeguista Domingo García-Sabell recibiu onte o título de fillo adoptivo da cidade da Coruña de mans de seu alcalde, Francisco Vázquez, no transcurso dun acto de homenaxe que reuniu no salón de plenos do concello a representantes de tódolos estamentos da vida cultural e política galega. Despois da lectura da acta o alcalde fixo unha loubanza de García-Sabell, ao que calificou como un "dos intelectuais máis representativos deste século" e salientou o seu labor a favor da cidade nos seus cargos como delegado do Goberno en Galicia e presidente da Real Academia Galega. O académico comezou o seu discurso recordando a súa vella amistade co que hoxe é alcalde da Coruña, para ler logo un breve e fermoso ensaio sobre a súa visión da cidade: "Como xa teño anos dabondo, aparece no meu recordo un tranvía de tracción animal, que subía pola chamada Costa da Mula. E a dos tranvías de mulas era unha Coruña asombrosa para aquel neno", lembrou.

El embajador francés y Francisco Vázquez, junto al monolito conmemorativo / Gago

Elviña, 189 años después

Franceses y británicos volvieron ayer a ocupar el valle de Elviña, 189 años después del inicio de la batalla que allí tuvo lugar entre las tropas napoleónicas y los Royal Green Jackets. En esta ocasión, sin embargo, la ocupación fue completamente pacífica. Se trataba de descubrir en el campus universitario de Elviña un monolito que reproduce el monumento original levantado por el mariscal francés Soul en homenaje a su enemigo británico, sir John Moore, muerto en dicha batalla. En presencia del embajador francés, Patrick Leclerq; del cónsul de Gran Bretaña, y el rector de la Universidad coruñesa, el alcalde, Francisco vázquez, mostró su satisfacción por el hecho de que "los que hace 189 años fueron campos de sangre hoy son campos de cultura".

Neira Vilas recibe un abrazo del rector / Gago

La investidura de Neira Vilas se convierte en un cálido homenaje a la emigración

Nunca los aplausos fueron tan sonoros y calurosos. El acto de investidura de Xosé Neira Vilas como doctor Honoris Causa por la Universidad de La Coruña se convirtió en un cálido homenaje al hombre que pasó 44 años de su vida en América y que escribió alguna de las páginas más cercanas a la historia de muchos gallegos. Xosé Neira Vilas, emocionado, tributó este reconocimiento académico a los miles de gallegos que como él se marcharon a la emigración a lo largo y ancho del mundo.

El rector, en el momento de plantar el árbol / Gago

Meilán Gil planta un abeto en Elviña como homenaje a la naturaleza

El rector de la Universidad de La Coruña, José Luis Meilán Gil, plantó ayer un abeto ante la Facultad de Informática como homenaje al entorno natural. De esta forma simbólica, Meilán Gil recibía al más de medio centenar de árgoles donados por Unión Fenosa a los campus universitarios de La Coruña.

El tráfico rodado sobre el puente de As Pías se restablecerá en mayo

Pocas veces han debido de correr tanto los técnicos del Ministerio de Fomento para paliar una emergencia como la de los accesos a Ferrol. La obsesión por restablecer el tráfico en el puente de As Pías ha animado al ministerio de Fomento a comprometerse a reabrir el paso de forma provisional, antes de cien días, a construir el nuevo puente, de cuatro carriles, antes de que acabe el año, y a acelerar los trámites para empezar las obras de la autovía de enlace Fene-Ferrol, un tramo de nueve kilómetros y gratuito. Además, Xosé Cuiña, conselleiro de Obras públicas, anunció que el transporte público será gratuito durante las obras.