Hace 25 años: La grúa se moderniza y Festa dos Vellos en Oleiros

El periódico del 15 de febrero de 1997 destacaba la modernización de la grúa para retirar más coches y la falta de existencias en los supermercados por la huelga de camioneros.





Las grúas incrementarán su efectividad con un sistema de localización por satélite

El Gobierno municipal prepara la modernización del servicio de retirada de vehículos con la incorporación a todas las grúas de un sistema de localización por satélite. El GPS (Global Position System), que será incorporado las próximas semanas a todos los vehículos, permitirá mejorar la efectividad de las grúas y llevar un mejor control sobre los trabajos que realizan, según explicó un responsable de la firma concesionaria Aparkisa. "El sistema ya se ha probado en otra ciudad gallega y ha dado muy buenos resultados", explica.





Los afectados del río Mesoiro podrán edificar si ceden parte de sus terrenos

La Xunta tiene ya vía libre para ejecutar las obras de saneamiento y canalización del río Mesoiro una vez que los afectados han llegado a un principio de acuerdo con el alcalde para poner a disposición del Ayuntamiento los terrenos sobre los que se realizarán los trabajos. A cambio de esto, el gobierno municipal se compromete a construir en la zona un cierre con puntales con valla metálica para evitar que los extraños invadan las fincas. Al mismo tiempo, los propietarios se reservan el aprovechamiento urbanístico inherente al suelo afectado tanto en la revisión del Plan General vigente como en el resultado del mismo.









Los multicines Los Rosales instauran la sesión matinal

Los cinéfilos coruñeses vuelven a estar de enhorabuena. No contentos con ofertar butacas en las que el cliente puede extender las piernas a gusto sin golpear en el asiento delantero, salas con un magnífico sonido y copias en óptimo estado, los multicines Los Rosales han instaurado la sesión mañanera, para sumo regocijo de los amantes del séptimo arte. El cine se puede disfrutar a la hora del vermú (doce de la mañana) sábados, domingos y festivos en las trece salas del recinto. Y a precio reducido: 450 pesetas, lo que supone una rebaja de 150 pesetas en el coste habitual de la entrada.









Situación límite en supermercados y tiendas

Los estantes de verdura y frutas comienzan a lucir evidentes calvas en los supermercados y tiendas de barrio. Estos productos de la huerta son los primeros damnificados del paro de camioneros, que también ahoga, pero sin apretar la soga, a las distribuidoras de fuel, talleres mecánicos y empresas de mensajería e informática. Los próximos en caer serán panaderos y pasteleros. Mientras, constructores, farmacias y el pequeño comercio mantienen la calma "pero sólo por ahora", matizan en alarde de precaución.









La "Festa dos Vellos" de Oleiros

Alrededor de un millar de personas, concursos, actuaciones, disfraces, filloas, orejas, empanada... y como colofón, la actuación estelar del ex alcalde, Ángel García Seoane. La "Festa dos Vellos" de Oleiros volvió a ser todo un éxito. La orquesta animó la tarde e incluso la alcaldesa, Esther Pita (en la foto), decidió subir al escenario para acompañar, vestida de sevillana, uno de los pasodobles que interpretaba el grupo "Sintonía" de Vigo. Paco Lodeiro y Carlos Jiménez, con "Risoterapia Inversores", ponían en escena una sucesión de personajes populares hasta que llegó la esperada y tradicional actuación del ex alcalde. De militar, metralleta en mano y con la cara pintada proclamó: "Aquí estou, vivo e coleando".









Linchamiento moral y físico a los promotores de la moción pontesa

"O novo alcalde de As Pontes: "o tránsfuga Vicente López Pena", con esta expresión presentó el hasta ayer regidor municipal pontés, Víctor Guerreiro, a quien le sustituye en el cargo ante los más de tres mil vecinos que se habían concentrado en el pabellón polideportivo para asistir al pleno en el que se votó la moción de censura. El nuevo regidor fue recibido con el unánime grito de los presentes: "Vicente, non te queremos", después de haber sido elegido con el voto nominal de los 17 corporativos, de los que solo obtuvo el apoyo de concejales del PP y del edil de Amigos de As Pontes, además de su propio voto. Los ediles del nuevo gobierno aguantaron estoicamente abucheos, insultos y acusaciones personales de toda índole, además de certeras embestidas de huevos (como puede verse en la imagen).