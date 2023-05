Hace 25 años: Francisco Vázquez llama "canallas y sirvengüenzas" a los del BNG y Fran se prepara para su boda

El periódico del 22 de mayo de 1998 llevaba a su portada que Iberia solo mantendrá en Alvedro los vuelos rentables, un centenar de gaiteiros actuó en Lisboa durante la inauguración de la Expo 98, el tráfico de mercancías en el puerto creció un 10% en el primer cuatrimestre del año, notable incremento de los accidentes de tráfico mortales en la provincia, un joven de 15 años provoca otra tragedia en una escuela de EEUU, el Parlamento y los estudiantes fuerzan la dimisión de Suharto y Hacienda pretende hacer efectiva la sexta parte de las devoluciones en junio.

Francisco Vázquez, en una distendida pose en el salón noble / Gago

Vázquez prepara su quinto mandato con "un programa nuevo y el mismo equipo"

Francisco Vázquez convocó a los medios de comunicación para anunciar su presentación como candidato a unas primarias que tendrá que dirimir, si no hay más sorpresas, con el asesor del PSdeG en la Diputación Gonzalo Prego, prácticamente desconocido entre la militancia coruñesa. El acalde no hizo mención a la presentación de la candidatura de Prego, pero sí dijo que se presenta "con un programa nuevo y con el equipo que me ha acompañado hasta ahora". Con quienes sí se despachó a gusto fue con los ediles nacionalistas Henrique Tello y Mario López Rico, a los que llamó "canallas y sinvergüenzas" por acusar de "especulación" al Ayuntamiento en el caso del traslado del asilo de Monte Alto a Eirís. Dijo que los nacionalistas practican "la calumnia y la injuria" y que es "vergonzosa la visión que tienen la ciudad calificando -en relación a la inauguración de María Pita- de fascistas a 15.000 personas".

Los novios han vivido con cierto ajetreo los últimos días de soltería

Gema "ficha" a Fran para toda la vida

Ni el Deportivo ni el Madrid. Gema. A unas horas de firmar en la Colegiata el contrato de su vida, Fran y Gema hablan de su boda. "Gema lo ha organizado todo. Ha escogido las telas, los muebles. Yo me empecé a preocuparme por estas cosas cuando acabó la Liga", reconoce el novio. Sin embargo, las obligaciones estudiantiles de la novia recortarán la duración de la luna de miel, que tendrá como techo el soleado cielo brasileño. Gema tiene exámenes a principios de junio y Fran y ella entienden que hay que anteponer los estudios al placer.