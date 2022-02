Hace 25 años: Fraga en Fitur y Conceiçao pide una oportunidad

El periódico del 1 de febrero de 1997 llevaba a portada las cualidades turísticas de Galicia en Fitur y la intención del gobierno local coruñés de actuar contra quien incumpla la ORA.





Vázquez asegura que en el solar de las Esclavas sólo podrá haber un colegio

El alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, zanjó la polémica sobre la posible recalificación del solar que ahora ocupan las Esclavas. "El Ayuntamiento no va a aprobar la recalificación de un colegio y punto final", señaló en unas declaraciones a una emisora local. El munícipe coruñés se comprometió a que no habría cambios de actitud por parte del gobierno local con un rotundo "cuando el alcalde dice una cosa se hace así".









El milagro de la calle Franja: Resurrección de una niña amortajada

Recordaba la sección "Huellas de la Justicia" el caso del milagro de la Franja. Frente a la puerta del comercio de la casa de Ramón Caonedo, en la coruñesa calle Real, se hallaba un crecido gentí que exponía un milagro conocido. Corría el mes de mayo de 1812 y comenzaba a fraguarse entonces el relato sobre la resurrección de una niña que había permanecido muerta nueve horas. La multutid rodeaba a Juan García y a su hija Juana, de siete años, que vestía con la mortaja que se acostumbra a poner a la desigual clase. El padre pedía limosna a los allí congregados con el objeto de ofrecer una misa a la Virgen de Pastoriza, que había devuelto la vida a la pequeña. La situación fue denunciada y, tras el juicio, el fiscal solicitaba a la sala que sobreseyese la causa por entender que la niña había padecido una fiebre pútrida y que, tras un desmayo, no llamaron al doctor y se limitaron a vestirle la mortaja, pudiendo haberla tenido por muerta sin malicia y que tomaron por verdadero el milagro, unque le mandron entregar la limosna a la Asociación de Caridad para el Socorro.









Fraga afirma que Galicia satisface las demandas de cualquier viajero

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, aseguró que la variada oferta turística de Galicia es capaz de satisfacer las demandas de cualquier tipo de viajero, a la vez que calificó el proyecto "Galicia. Tierra Única" como "la oferta más sólida e imaginativa de turismo cultural de España para 1997".









La mujer de Gucci, Patrizia Reggiani, acusada de ordenar el asesinato de su marido

La turbulenta historia de la dinastía Gucci vivió ayer un nuevo capítulo con la detención de la ex mujer de Maurizio Gucci, acusada de haber ordenado el asesinato del heredero de la famosa casa de moda florentina. Patrizia Reggiani Martinelli, de 49 años, fue arrestada a primeras hora de la mañana en un apartamento de Milán, casi dos años despues de que su ex marido fuera asesinado a tiros en esta ciudad. Según la acusación, la ex mujer de Gucci pagó 500 millones de liras (más de 41 millones de pesetas) a los dos sicarios que el 27 de marzo de 1995 acabaron con la vida del empresario.









Flavio tampoco se arrepiente

Por fin habló Flavio Conceiçao. Tras cuatro días de respetado silencio, los medios de comunicación recibieron ayer con expectación las primeras palabras del "desertor". Consideraciones secundarias al margen, el centrocampista brasileño sigue los pasos de su compatriota Rivaldo: "No, no estoy arrepentido", sentenció. "Estaba nervioso, le dije a Toshack que no estaba preparado para quedarme en el banquillo y prefería marcharme a mi casa. Así lo hice", recordó. El brasileño ha pedido una oportunidad antes de verse condenado al banquillo y confiesa que rechazó ofertas del Madrid y del Barcelona por jugar en el Deportivo.