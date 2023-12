Hace 25 años | La flota de bajura rechaza el traslado a Oza y camarones a 20.000 pesetas

El periódico del jueves 24 de diciembre de 1998 llevaba en su portada la concesión del indulto parcial y el tercer grado a Barrionuevo y Vera, el accidente el en que un camión mata a tres hombres que discutían en la autovía Rías Baixas y la Navidad de los niños ingresados en el hospital Materno.

La flota de bajura rechaza su traslado a Oza

La flota de bajura integrada en la Cofradía de Pescadores de A Coruña acordó por unanimidad el rechazo de su posible traslado desde la dársena de La Marina hasta la zona de Oza. Los armadores de estas embarcaciones mostraron su profundo malestar ante el supuesto traslado, ya que llevan ocupando el área de La Marina desde tiempos históricos hasta el punto de "formar parte de la estampa de la ciudad". Los pescadores recordaron que esta dársena "fue construida precisamente para abrigar a los pequeños barcos y para que éstos estuviesen cerca de los domicilios de los marineros, que son y viven en A Coruña".

Rosa Garrido y Roberto Lameiro

Una gran familia de desconocidos para celebrar la Navidad

Cerca de una treintena de personas disfrutarán esta noche de una cena de Navidad en familia, pero lejos de los suyos. La mayoría no se conocen, pero hoy se reunirán, por primera vez, para celebrar una velada especial que los alejará de su rutina diaria. Quizás, con esta iniciativa, encuentren nuevos amigos. Pero lo que sí es seguro es que pasarán buenos momentos rodeados de personas que también están solas. La idea ha sido de la empresa Segundos Padres, que ha organizado una cena en el local parroquial de la iglesia de San Pedro de Mezonzo. Rosa Garrido y Roberto Lameiro son dos de los organizadores.

El precio de los camarones supera en el mercado las 20.000 pesetas

Los coruñeses ultiman los preparativos para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Las tiendas y los mercados mostraban ayer una importante actividad que se incrementará con las compras de última hora. Aunque se ha hablado mucho de ellas, las angulas brillan por su ausencia en los mercados coruñeses. En su lugar, la estrella más cotizada es el camarón, que se vendía a 20.000 pesetas el kilo, un precio con el que los vendedores aseguran que no ganarán dinero. "Estamos vendienco al precio que nos ha costado en la lonja para que la gente no se eche atrás y para ver si nos compran alguna cosa más", dicen.

Ramón Andrés, Cholo y Santa

El bar Cholos sorteó una cesta de Navidad

Ramón Andrés fue el afortunado que ganó la cesta de Navidad que sorteó el bar Cholos de Os Castros entre sus clientes. La entrega de la surtida cesta la efectuó el propietario del establecimiento, Cholo, junto a su mujer, Santa.

Un cuarto de siglo sin Lugrís

La leyenda, apócrifa o no, habla de un Urbano Lugrís perdido en la bohemia de las tabernas de A Coruña y Vigo, pintando murales por algo de calderilla y dibujando con mano de pulso dudoso sobre el mármol desgastado por las botellas y las tazas de vino turbio. Pero es únicamente un mito y, cierto o no, Lugrís tumba con uno solo de sus cuadros todas y cada una de las anécdotas que sobre él circulan. Basta abrir un ejemplar de la revista Atlántida para comprender que este asombroso pintor coruñés no quemó tantas horas como se cuenta en los insomnios del perdedor. Urbano Lugrís, que nació en A Coruña en 1908, completó su leyenda perdiendo la vida la víspera de Nochebuena de 1973, en brazos de su gran amigo Antonio Patiño, padre del también pintor Antón Patiño. Fallecido en Vigo, está enterrado en el cementerio de Pereiró.

Mari Carmen Fernández, presidenta del club Mijail Tal /Pedro Puig

Mari Carmen Fernández: "El ajedrez es una buena disculpa para unir gente"

La cifra variará poco con respecto a anteriores ediciones, pero es seguro que más de quinientos jugadores se darán cita en el XX Torneo de Reyes de Ajedrez que se disputa en la sala de cultura del Sporting Club Casino del 26 al 30 de este mes. Mari Carmen Fernández, presidenta del Club de Ajedrez Mijail Tal, organizadora del torneo, asegura que este evento "es una buena disculpa para unir a la gente" en un deporte en el que "el número de participantes crece".