Hace 25 años: Los estibadores dejan la huelga y la FIFA sanciona a Lendoiro

El periódico del 25 de marzo de 1997 llevaba a portada las obras de los accesos, que no atascarán el Pasaje en verano, la suspensión de la huelga de estibadores en A Coruña y a los gasolineros, que estudian implantar el autoservicio nocturno a causa de la inseguridad.





La ola de atracos a gasolineras obliga a instaurar el autoservicio nocturno

Propietarios de gasolineras de La Coruña y su área metropolitana estudian la posiblidad de instalar el sistema de autoservicio durante la noche, con el fin de garantizar la seguridad de sus empleados ante la última ola de asaltos que se registran en las estaciones, principalmente las de carretera. Pocas son las que aún cuentan con personal para surtir de combustible al cliente y aunque no quieren desatender a los conductores sí prevén modificar el servicio durante la noche.









Vecinos de las torres de los marineros aprueban la reforma de los tejados

Los residentes en las torres de los marineros dieron ayer el visto bueno al proyecto de construcción de los nuevos tejados y bajantes de los ocho inmuebles, en una asamblea que reunió a 400 personas en los locales de la AVV Monelos-Las Pajaritas. El senador Álvaro Someso Salvadores indicó que entre los vecinos se eligió a un representante por cada edificio para seguir las obras y presentar las alegaciones o problemas que surjan a lo largo de los trabajos.









Ángel Torres, nuevo presidente de la Federación de Comercio

Desde principios de los ochenta, Ángel Torres González preside la asociación que integra a los empresarios de Ferretería y Hierro. El pasado doce de marzo, la Asamblea General de la Federación de Entidades del Comercio de la provincia de La Coruña le eligió por unanimidad como su nuevo presidente, cargo que ocupaba Carlos Maisón Portela. Entre los problemas que preocupan al nuevo presidente están la venta callejera --"no hay que confundirla con la venta ambulante, que actúan dentro de la ley e incluso forman parte de la Federación"-- o la apertura los domingos: "No nos gusta pero está legislada y no podemos ir contra ella; el otro trema que suele traer conflictos es el calendario de las rebajas, que algunos comercios se saltan". "Quiero trabajar para fortalecer entre todos la federación", asegura.









Los sindicatos suspenden la huelga de estibadores

La huelga de estibadores que ayer paralizó por octavo día consecutivo el tráfico de mercancías en el puerto de La Coruña será suspendida hasta el próximo 1 de abril por los sindicatos convocantes (tras el visto bueno de los trabajadores, ratificación que todavía no se había decidido al término de esta edición), tras el acuerdo alcanzado ayer por las centrales sindicales, la Autoridad Portuaria y los empresarios del sector. Los empresarios aceptaron, en una reunión que se prolongó durante toda la mañana en la Autoridad Portuaria (en la imagen, el presidente del Puerto, Juan Manuel Páramo Neyra, y representantes de los estibadores), suscribir el acuerdo firmado el 29 de noviembre y en virtud del cual se prevé ampliar la plantilla de la Sociedad de Estiba y Desestiba del puerto (Sestico) en un mínimo de diez personas, así como la incorporación de medidas contra el intrusismo y la realización de cursos de formación.





La FIFA ratifica la sanción de año y medio a Lendoiro

La Comisión de Apelación de la FIFA, presidida por el francés Jean Fournet-Fayard, rechazó ayer el recurso interpuesto por el presidente del Real Club Deportivo de La Coruña, Augusto César Lendoiro, y confirmó en todos sus puntos el veredicto pronunciado el pasado 10 de febrero por la Comisión Disciplinaria de la FIFA. De esta forma, el presidente del Deportivo agota la vía y baraja ahora dos posibilidades: o bien acata la sanción y la cumple o bien recurre a la justicia ordinaria. Cabe recordar que la sanción referida es la prohibición al presidente de desempeñar ninguna actividad relacionada con el fútbol, además de abonar una multa de 100.000 francos suizos (9.600.000 pesetas al cambio).









El presidente del Sondeos quiere el primer puesto de la Conferencia Norte

Enrique Caruncho, presidente del Sondeos, se mostró optimista de cara a los play-off de clasificación que se celebrarán en mayo. Una vez cumplidos los objetivos marcados a principio de temporada para meterse entre los seis primeros puestos que dan acceso a la fase final, el equipo herculino solo piensa en la primera plaza de la Conferencia Oeste que le permitirá participar en la Copa EBA.









El Coruña-INEF, nuevo campeón

El Club Natación Coruña-INEF de Galicia se proclamó el pasado fin de semana campeón de la Liga gallega de waterpolo, después de derrotar al Club Natación de Santiago, por 5-8. Hasta el tercer cuarto del partido resultó muy igualado pero, a partir de ese momento, el equipo coruñés empezó a mostrar más y se distanción en el marcador.